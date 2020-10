Due Covid Hospital in provincia di Alessandria

Alessandria – Per far fronte alla crescente necessità di posti di ricovero e al fine di destinare ai pazienti Covid strutture ospedaliere dedicate, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha dato disposizione di convertire 16 presidi ospedalieri del territorio in Covid Hospital. Qui da noi, tra le sedici strutture previste da Torino, c’è la Clinica Salus, di fatto già Covid Hospital, e l’ospedale di Tortona. Per quanto riguarda Tortona la soluzione alternativa della clinica di Alessandria non è bastata, di fronte alla repentina recrudescenza della pandemia. Per quanto riguarda l’intero Piemonte, gli altri centri sono a Torino l’Ospedale Martini (con chiusura del DEA) e parzialmente il CTO (conversione della Medicina del lavoro, parte della Rianimazione e dell’Ortopedia) mentre in provincia di Torino il San Luigi di Orbassano (con una conversione del 50% dei posti letto e Dea aperto) e gli ospedali di Venaria, Giaveno, Cuorgnè, Lanzo e Carmagnola.

Nel cuneese gli ospedali di Saluzzo e Ceva, in provincia di Asti l’ospedale di Nizza Monferrato, nel novarese l’ospedale di Galliate, nel vercellese quello di Borgosesia (con Punto di primo intervento – PPI – aperto h24) e nel VCO il presidio COQ di Omegna.