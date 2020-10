Lione – A Lione, un prete ortodosso è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco da uno sconosciuto che è riuscito a fuggire. Il religioso è stato colpito mentre chiudeva la Chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare. È stato portato in ospedale ancora cosciente. Sarebbe in prognosi riservata. Nel quartiere, interamente transennato dalla polizia, è in corso una caccia all’uomo per acciuffare il feritore.