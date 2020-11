L’operaio ferito in galleria sta bene, l’incidente sembra dovuto al crollo del fronte di scavo

Fraconalto – Nell’incidente di domenica scorsa avvenuto in una galleria del cantiere del Terzo Valico non ci fu il crollo di parte della volta come sembrava ma, secondo i tecnici dello Spresal, a crollare è stato il fronte di scavo. La vittima si trovava vicino a quel punto, dove operava un mezzo dotato del cosiddetto martellone. Quel giorno, un operaio cinquantenne della Technoscavi di Chieti fu travolto da un ammasso di cemento e roccia, procurandosi diverse fratture al bacino e alle gambe. Trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Genova in prognosi riservata, grazie a due interventi chirurgici, oggi è fuori pericolo. Le prime informazioni sulle cause dell’incidente, diffuse dai vigili del fuoco e dai sindacati, parlavano del crollo della volta, dove sono sistemati conci in cemento.