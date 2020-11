Pentito: “Mafia nigeriana traghettata coi barconi per prendersi l’Italia” (Video)

Torino (tratto da un articolo di Goffredo Buccini di Corriere.it del 28 ottobre 2020) – Con la politica dissennata del governo Pd-M5S insieme al resto è stata traghettata anche la Mafia nigeriana in Italia. Una Cosa Nostra di colore, spietata e bestiale, che si compone di vari gruppi criminali come i Maphite, che si uniscono ai Black Axe, Bucaneer e Sea Dogs: “I gruppi si scontrano e si picchiano, hanno i loro club e i loro bar. Le persone accoltellate non denunciano”.

La confessione di un pentito

Il pentito nigeriamo parla davanti agli agenti della Polizia Locale di Torino: “In città è tutto come prima, non è cambiato nulla – sono le sue prime parole -, sono tornati gli Eiye e ci sono ancora i Black Axe. Con loro anche i Bucaneer, i Maphite e i Vikings. E poi i Sea Dogs e i Man Fight. I gruppi si scontrano e si picchiano, hanno i loro club e i loro bar”. Gli ultimi arrivati sono i Maphite “sbarcati a Lampedusa e la gente ha paura di loro, perché sono più pericolosi di chi li ha preceduti. Possono accoltellare e uccidere. Non hanno nessun rispetto per la vita, hanno già sofferto troppo attraversando prima il deserto e poi il mare per arrivare in Italia”.

I riscontri del giudice

A parlare di “vincolo associativo” e di “metodo mafioso”, di “assoggettamento” e di “omertà” è il giudice Stefano Sala nelle 686 pagine con cui motiva le condanne (fino a dieci anni di carcere) inflitte il 12 gennaio a 21 appartenenti agli Eiye e ai Maphite. Gruppi che il giudice definisce “secret cults”, adottando così l’espressione che viene normalmente utilizzata a Lagos e a Benin City. Perché, come ci aveva avvisato Alessandro Meluzzi, stanno portando qui le loro brutali pratiche. Le stesse che hanno fatto finire Pamela in un trolley. A pezzi.

“Tra i nigeriani residenti a Torino — accusa il gup — i secret cults incutono timore e fanno paura, al punto da provocare l’insorgenza di veri atteggiamenti omertosi. Ma pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio, i mafiosi nigeriani hanno la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone immigrate o fatte immigrare clandestinamente”.

Il problema dei clandestini

Ed è proprio sui clandestini che il giudice insiste nella sua sentenza, soprattutto quando scrive: “I moduli operativi delle associazioni criminali nigeriane sono stati trasferiti in Italia in coincidenza coi flussi migratori massivi cui assistiamo in questi anni […]. Tra gli immigrati appena sbarcati a Lampedusa — aggiunge Sala — vengono reclutati i corrieri che ingoiano cocaina ricompensati con 30.000 euro nel momento in cui riescono a superare i controlli e portare lo stupefacente a destinazione”.

Il pentito parla ancora

E a proposito di denaro, il pentito che si è confidato col pm Stefano Castellani rivela che l’uomo che ricopre la “carica più importante” all’interno della mafia nigeriana viene definito “Don” e riceve uno “stipendio di 35.000 euro ogni tre mesi”.

Dopo di lui c’è il “Deputy Don”, con 17.000 euro (sempre ogni tre mesi). Poi il “Chief”, con 11.000. Fino a scendere a uno stipendio di “9.000 euro ogni novanta giorni”.

“Dall’appartenenza ai Maphite ho avuto vantaggi economici — racconta il pentito —, prendevo 9.500 euro ogni tre mesi e me li versavano sul mio conto corrente bancario. Chi non ha incarichi e propone un “business”, prende una percentuale sui guadagni. Può capitare che un semplice affiliato segnali l’arrivo di una ragazza dalla Nigeria: se i Maphite decidono di intervenire, di sequestrare la prostituta dalla strada e di chiedere infine alla “madame” un riscatto tra i 10 e i 15 mila euro, chi ha proposto l’affare prende 2 mila euro se tutto va a buon fine».

Tra le attività illegali gestite dai nigeriani c’è naturalmente il traffico internazionale di droga. Dalla Colombia la cocaina arriva nel cuore dell’Africa: in Benin, in Ghana, in Nigeria. “Da qui poi lo stupefacente deve rientrare in Europa”. Come, lo avete già capito da soli.

Ritorsioni

“Un membro dei Maphite è andato a casa di un componente dei Black Axe e ha ucciso la madre, tagliandole il corpo a pezzi (come Pamela). Poi ha portato i resti nella scuola dove il figlio della donna stava seguendo la lezione e li ha buttati lì, scatenando il panico e il terrore. Sono scappati tutti via. Dopo due mesi da questo episodio, i Black Axe sono andati a casa della mamma di un componente dei Maphite e hanno cavato gli occhi ai suoi genitori e poi li hanno decapitati con un’ascia”. In un’altra occasione, i Maphite “sono andati in Nigeria a prendere a scuola i figli dell’uomo che aveva sgarrato, li hanno portati a casa e hanno sparato alla loro mamma, uccidendola, e facendoli assistere”.

Le loro “tradizioni” stanno attivando qui da noi coi barconi.

Della situazione le nostre autorità erano state avvertite per tempo non dal delirio di un balordo xenofobo, ma dall’informativa dell’ambasciatore nigeriano a Roma. Era il 2011, prima che il Pd iniziasse l’operazione che ha traghettato in Italia quasi 1 milione di africani, centinaia di migliaia dei quali nigeriani. E in quell’informativa il rappresentante del governo nigeriano in Italia scriveva: “Vorrei attirare la vostra attenzione sulla nuova attività criminale di un gruppo di nigeriani appartenenti a sette segrete, riusciti a entrare in Italia principalmente con scopi criminali”.

Eppure ci avevano avvertito

Il governo della Nigeria aveva avvertito: la mafia nigeriana sta trasferendo soldati sui barconi. Il Pd ha fatto finta di niente. Anzi, dal 2013, ne ha scaricati in Italia quasi 100.000, quasi tutti arrivati sui barconi: è come se avessimo traghettato un esercito ostile in Italia. Fino al 2013, anno in cui il Pd ha preso in mano il governo da solo, con un golpe di palazzo, i nigeriani non erano nemmeno tra le prime dieci nazionalità di ingresso. Poi il boom. In un crescendo che ne ha portati nel 2017 quasi 30.000 in un solo anno. Come se volessero accelerare questo trasferimento in vista dell’arrivo di un nuovo governo.

Su cosa indagano le Procure?

Se ci fosse un processo, l’accusa evidenzierebbe il fatto che per favorirne la permanenza in Italia, dopo averli traghettati, la stessa parte politica aveva inventato una nuova figura di asilo, la ‘protezione umanitaria’, fatta su misura per i nigeriani: che non fuggendo da alcuna guerra, non avrebbero potuto essere accolti.

Accuserebbe poi il Pd di averlo fatto per rifornire le Coop del partito di clienti a spese dei contribuenti. Un’accusa particolarmente brillante, potrebbe poi sostenere che lo strano aumento di nigeriani sui barconi, coinciso con l’inizio dell’operazione Mare Nostrum fortemente voluta dal Pd, non sia stata casuale: possibile che il Pd abbia svenduto la sicurezza dei cittadini ‘solo’ per arricchire le coop? O c’era dietro dell’altro?

Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta sono ai margini