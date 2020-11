Una grande Alessandria distrugge la Carrarese

Carrara (Carrarese 0 – Alessandria 2) – L’Alessandria vince e convince. A Carrara, ottava di andata del campionato di serie C girone A, contro l’unica squadra che non aveva ancora mai perso, i Grigi si impongono per 2-0 grazie ai gol di Corazza e Castellano.

Tre punti che danno ulteriore fiducia ad una compagine che pare aver trovato smalto e bel gioco, oltre ad un atteggiamento mentale ben diverso da quello delle prime gare.

Gregucci sceglie la continuità, fiducia alla formazione che ha battuto il Pontedera e che ha convinto, come atteggiamento tattico e mentale: in attacco ancora con Corazza preferito a Eusepi per far coppia con Arrighini.

Nella Carrarese titolare, in difesa, Murolo, autore della rete del pareggio a Novara. Nel tridente alle spalle di Infantino c’è anche Manzari dall’inizio, insieme a Calderini e Piscopo.

Al 3′ brivido per l’Alessandria su un rilancio basso di Prestia, che va a sbattere sulle gambe di Infantino, e rischia di diventare un assist, bravo Crisanto a spazzare via.

Al 19′ la miglior manovra dell’Alessandria vale il primo angolo sulla conclusione di Parodi smarcato da un colpo di testa di Casarini.

Al 33′ manovra tutta di prima l’Alessandria: Arrighini tiene palla e dialoga con Casarini sullo stretto, tocco a Castellano per Celia, il cross sul secondo palo allungato in angolo.

Al 39′ Carrarese pericolosa: taglio di Luci dalla trequarti destra, il colpo di testa di Infantino non inquadra la porta.

Al 42′ palla gol per l’Alessandria su buco della difesa di casa, ma Corazza perde il tempo.

Al 45′ proteste da parte della Carrarese per l’atterramento, in area, di Infantino ma l’arbitro fa proseguire.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa, al 9’, la prima rete dell’Alessandria: liscio di Imperiale, si inserisce Corazza che vede Mazzini fuori e lo supera con un pallonetto.

Al 15′ ancora un’occasione per l’Alessandria: Arrighini apre per Parodi, incrocia secco, Mazzini si salva ancora in angolo.

Al 24’ il raddoppio dell’Alessandria: sul traversone di Celia respinge corto Grassini e Castellano scarica in rete.

Al 33′ occasione per il terzo gol dei Grigi: ripartenza orchestrata da Eusepi e Corazza, che evita anche il portiere, ma Borri in extremis chiude in angolo.

Al 36′ anche Eusepi ha la palla del 3-0, Mazzini devia in angolo.

Finisce 2-0 per l’Alessandria che in classifica sale ad undici punti, nella parte medio alta della graduatoria.

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Valietti (56′ Grassini), Borri, Murolo, Imperiale (74′ Ermacora); Pasciuti, Luci; Manzari (68′ Caccavallo), Piscopo, Calderini (68′ Cais); Infantino. A disp. Pulidori, Agyei, Caccavallo, , Fortunati, Doumbia, Foresta, . All. S. Baldini.

Alessandria (3-5-2): Crisanto; Scognamillo, Prestia, Blondett; Parodi (67′ Mora), Casarini, Gazzi (72′ Suljic), Castellano, Celia; Corazza, Arrighin (72′ Eusepi)i. A disp. Crosta, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Stijepovic, Bellodi, Rubin. All. A. Gregucci.

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Gol: 55′ Corazza, 69′ Castellano

Ammoniti: Murolo (C) Borra (C), Scognamillo (A), Ermacora (C)

Corner: 1-6

Recuperi: 1+3

Note: gara a porte chiuse, giornata nuvolosa, terreno sintetico in discrete condizioni.