Buona prestazione d’insieme degli arcieri alessandrini

Cantalupa (To) – Buoni piazzamenti, da parte degli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria, alle gare interregionali Indoor che si sono tenute il 31 ottobre e il 1 novembre a Cantalupa, nel torinese, e che ha visto la partecipazione, nonostante le restrizioni Covid, di più di 150 arcieri.

Per il “Città della Paglia” quarto posto per Florin Nicolae Spasiuc nella categoria Senior Maschile, ottavo piazzamento per Silvia Ferrino nella categoria Senior Femminile.

Nella categoria Master Maschile bene Federico Panico, sesto posto, mentre nelle Allieve Femminili hanno ben figurato Sara Debandi e Clelia Phyllis Ceriana, rispettivamente quarta e quinta.

Infine, categoria Arco Compound Senior Maschile, terzo posto per Luca Lavezzaro.