Casale di nuovo al palo

Casale Monferrato – Ennesimo rinvio, in questo tribolatissimo inizio di campionato di serie D, per il Casale Fbc, dopo la sfida di domenica scorsa contro il Città di Varese. Nel gruppo squadra nerostellato stamane sono, infatti, risultati positivi due membri dello staff, fatto che ha indotto il club monferrino a chiedere il rinvio del derby con l’Hsl Derthona che si sarebbe dovuto disputare mercoledì 4 novembre alle 14 e 30 allo stadio “Coppi” di Tortona e valevole per l’ottava giornata di andata. La società nerostellata ha subito programmato un nuovo ciclo di tamponi per tutto il gruppo. A questo punto salgono a tre i match che la squadra di mister Buglio, attualmente con un solo punto all’attivo, al penultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie, dovrà recuperare: con la Castellanzese, con il Città di Varese e con l’Hsl Derthona.