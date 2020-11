Guerriglia a Napoli tra 200 nigeriani (armati di machete e coltelli) e la Polizia

Napoli (a.g.) – Dalle agenzie veniamo a sapere che, in seguito alla chiusura d’un Bar gestito da immigrati africani effettuata dalla Polizia verso le 18, è scoppiata la rivolta di circa 200 nigeriani armati di coltelli e machete. La situazione è degenerata verso le 9 e mezzo. Le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico per oltre un’ora in Corso Garibaldi onde consentire un intervento di pubblica sicurezza all’interno di Borgo Sant’Antonio, in Via Michele Morelli. Ma l’aggressione dei neri è stata bestiale: hanno aggredito gli agenti con coltelli, machete e altre armi da taglio, ferendo alcuni di loro, uno dei quali è grave. Per sedare i tafferugli s’è reso necessario l’intervento di due blindati e di molte pattuglie della Polizia. La situazione è tornata alla normalità intorno alle undici di sera.

Grazie ministra Lamorgese, grazie davvero.

Anche a nome delle forze dell’ordine.

Ma soprattutto a nome deli italiani che rivogliono a tutti i costi la propria libertà.

Perché la Libertà è inviolabile e chi attenta alla libertà degli italiani deve finire in galera e restarci per il tempo necessario.

Viva l’Italia Libera e Liberale.

Video sotto da non perdere