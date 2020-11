La Casale sportiva protesta per la chiusura delle palestre

Casale Monferrato – Dal nuoto al tennis, dalla danza all’atletica: tutti ieri, a Casale in piazza Mazzini, anche i più piccoli, hanno voluto far sentire la propria voce per protestare contro la chiusura delle palestre e dei luoghi di fitness e di ballo.

Tra loro c’era Aldo Re, istruttore di kick boxing che da 4 anni lotta contro la Sla e in segno di protesta ha deciso di non abbassare la serranda della sua palestra. È stato lui a organizzare la manifestazione cui hanno partecipato anche il sindaco di Casale Federico Riboldi e l’assessore allo sport Luca Novelli.

“Le più piccole – ha detto Stefania Zanatta, un’istruttrice di ballo – non riescono a seguire le lezioni online. In lockdown una bambina di tre anni mi ha chiesto di non dimenticarmi di loro. Fa effetto pensare che possano avere questa paura. Riflettiamoci”.

Intanto sono già comparsi volantini di nuove manifestazioni come quella che si terrà, questa sera, ad Alessandria davanti alla Prefettura, seconda parte di quella che si era svolta mercoledì scorso sempre davanti a Palazzo Ghilini, in una città blindata dalla forze dell’ordine.

Appuntamento alle 20:30. La manifestazione non è stata autorizzata, non ha loghi e non ha stemmi: “Fase 1 completata: il 28 ottobre era solo l’inizio e non era sufficiente: noi eravamo sulla piazza con voi e abbiamo osservato. Il 2 novembre non staremo più a osservare, noi alzeremo la nostra voce per voi: il tempo del silenzio è finito” recita il volantino.