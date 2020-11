La giunta novese inizia a perdere pezzi

Novi Ligure – La spaccatura nella maggioranza porta le prime conseguenze: si è dimesso l’assessore al commercio Pino Dolcino. La decisione arriva pochi giorni dalla discussione sugli impianti sportivi e voci di palazzo danno per imminenti anche le dimissioni dell’assessore allo Sport Costanzo Cuccuru. Nella sua lettera, diffusa anche sui social network, Dolcino dichiara di aver rassegnato con rammarico le dimissioni e ha ringraziato l’attuale sindaco Cabella. Ma non spiega i motivi del gesto. Dalle voci che circolano i rimpiazzi sarebbero peggio dei rimpiazzati. Staremo a vedere. Una cosa è certa: la Lega e il centrodestra in generale, a Novi stanno facendo di tutto per farsi mandare a casa.