“Ma dove sono le stelle”, il primo singolo di Valerio Simonelli

È disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming

“Ma dove sono le stelle” è il primo brano inedito di Valerio Simonelli, composto insieme all’amico scrittore e illustratore pisano Nicola Gorreri, viene raccontato così dagli autori:

Ma dove sono le stelle, è un addio lungo una vita e tutta una vita in un addio.

Accarezzare l’assenza, lisciare il ricordo di lei per non farla andar via dentro di te,come in un infinito “mai più come te”.

Ma dove sono le stelle?

È una domanda infinita, supplichevole e rabbiosa, una richiesta in attesa. Una storia d’amore breve ma intensa, un amore che ti porti dentro tutta una vita.

Alla realizzazione del brano hanno lavorato, tra gli altri, Edoardo Bruni, chitarrista e produttore toscano, pluripremiato con importanti riconoscimenti a livello nazionale, il quale ha curato gli arrangiamenti e suonato tutte le chitarre. Vi è inoltre l’arricchimento del tocco di Virginia Sutera, talentuosa violinista, da sempre dedita a progetti tra scrittura e improvvisazione, che vanta importanti collaborazioni tra le quali quella con Franco Battiato.

Biografia:

Valerio Simonelli è un cantautore, musicista e arrangiatore pisano, insegnante di musica.

Attualmente è il front-man, insieme a Marco Forconi, dei “Caporali Coraggiosi”, unico tributo al live “Capitani Coraggiosi” di Baglioni e Morandi.

Al momento sono in preparazione dei nuovi singoli che anticiperanno il primo EP di inediti in lavorazione.