Mentre la Lega pensa ai barconi, nessuno si cura del piccolo di sei anni strappato con metodi sovietici alla sua famiglia e sparito nel nulla: la Lega se ne frega!

Pavia (Federico Fossati) – Bibiano esiste anche tra Pavia e Alessandria dove operano alcuni centri per minori fra i quali quello di Casalnoceto controllato dalla Curia di Tortona. Intanto sono trascorsi più di tre mesi da quanto il bambino di sei anni che viveva a Pavia con lo zio dopo la morte della mamma, è stato portato via da otto carabinieri armati che l’hanno condotto, insieme a un’assistente sociale, non si sa dove, non si sa con chi. Il video (che riproponiamo) straziante del bimbo, che in lacrime supplicava i carabinieri di non portarlo via dalla sua unica famiglia, ha fatto il giro del web. Tra tanta indignazione è mancata quella della politica, soprattutto del leader della Lega, Matteo Salvini, che in occasione di altre vicende che avevano visto coinvolti dei minori, aveva espresso il suo pubblico sdegno. Sul piccolo, che vive a Pavia – città amministrata dalla Lega col sindaco Fabrizio Fracassi (nel volantino elettorale a sinistra) – invece nessuna parola, nessun tweet. “Forse, se questo bambino fosse arrivato a bordo di un barcone – commenta l’avvocato Francesco Miraglia, legale dello zio del bambino – avrebbe attirato maggiormente la sua attenzione, onorevole Salvini? L’immigrazione incontrollata – continua Miraglia – è certamente una priorità, ma non ci sono solo i problemi degli sbarchi o dell’emergenza sanitaria, con la conseguente crisi economica legate al Covid19 – a meritare l’attenzione della politica. Ci sono piccoli e grandi drammi quotidiani legati alle adozioni mascherate, alla lentezza della burocrazia nei tribunali, ad assistenti sociali a volte incapaci o collusi con le strutture di accoglienza dei minori. Drammi che si svolgono sulla pelle dei più deboli, i bambini. E questo – osserva giustamente l’avvocato Miraglia – accade in tutta Italia, anche nelle città amministrate dalla Lega, dove si può entrare armai in casa di un bambino di sei anni per portarlo via senza dargli spiegazioni. Perché, onorevole Salvini, non interviene in questo caso con la sua consueta attenzione? Perché tutto tace intorno alla tragedia di questo bambino, di cui non sappiamo più nulla da mesi? Un suo intervento potrebbe è auspicabile”.

Il fatto è che, non solo la Lega con Fabrizio Fracassi, Matteo Salvini e il suo vice Riccardo Molinari sempre così attenti alla politica locale non si siano ancora accorti di questa tragedia, perché anche l’ineffabile ex sindaco di Pavia, il giovin Alessandro Cattaneo (a destra), fa l’indiano. E siccome è il referente per Forza Italia della provincia di Pavia, oltre che i disastri elettorali di Pavia ma soprattutto di Voghera dove l’ex sindaco di Forza Italia, durante il suo mandato, ha combinato un disastro dopo l’altro prima di scappare in altri lidi, sarebbe una bella cosa che si occupasse anche di questa tragedia.

Ricordiamo solo, da liberali orgogliosi di esserlo, e di esserlo stati in tempi non sospetti (anni settanta, quando Berlusconi era alla corte di Craxi) che l'uomo nasce libero e deve vivere libero.

Per ora ci limitiamo a pubblicare l’articolo 13 della Costituzione. Può servire a qualcuno ripassarlo ogni tanto.

