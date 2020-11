Ora i tortonesi per il pronto soccorso devono andare a Novi, ma noi di Alessandria Oggi non c’entriamo niente

Tortona – L’unità di crisi della Regione Piemonte ha dato disposizione di convertire il presidio ospedaliero di Tortona in Covid Hospital. Pertanto Asl Al comunica che il Pronto Soccorso della struttura è stato chiuso ieri 1 Novembre dalle ore 20. La conversione del presidio ospedaliero, così come di altri 15 ospedali Piemontesi, è stata comunicata dall’assessore Icardi e consente di destinare ai pazienti Covid dei percorsi separati e completamenti dedicati, decongestionando l’attività dei restanti presidi. Pertanto gli utenti dell’area tortonese sono invitati ad usufruire del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Giacomo di Novi Ligure. Sembrava che, dopo l’esplosione del virus e dopo il carnevalone di fine febbraio, tutto fosse tornato alla normalità, con messaggi di condanna per noi che da giornalisti avevamo fatto solo il nostro mestiere, e di sollievo per i tortonesi in quanto in città, alla faccia di quei cattivoni di Alessandria Oggi, tutto era andato a posto. Ricordiamo l’onorevole Boldi e il sindaco Chiodi con tutto il codazzo a concedere dichiarazioni ottimistiche ai vari pennivendoli di turno. Sembrava infatti che, a partire da giugno, l’ospedale di Tortona tornasse alle funzioni pre-Covid, forse con qualche reparto in più per far fronte alla mole di attività arretrata accumulata nei mesi precedenti. l’illusione è durata poco poiché oggi ci risiamo. Ancora una volta, come sempre, avevamo ragione noi. E lo diciamo con rammarico. Resta il fatto che se invece di querelarci o di deferirci al collegio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti ci ascoltassero un po’ e facessero tesoro delle nostre critiche, che non fanno piacere ma servono, forse sarebbe meglio per tutti.