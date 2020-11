Splendide escursioni nel Monferrato

Cella Monte – Nonostante una fitta nebbia, la mattina di sabato 31 ottobre s’è svolto il “Trekking di Cella Monte” (che, dato che siamo italiani in Italia, invece di “trekking” sarebbe meglio dire “escursione”), uno dei borghi più belli del Monferrato casalese.

Dopo il ritrovo alle 8 e mezza, partenza alle nove attraverso la Valle Carcanara, in mezzo a prati, pioppeti e tartufaie, per poi risalire in mezzo a vigne e boschi, tra spazi aperti e paesaggi dai colori tipicamente autunnali.

Tappa finale il borgo di Cella Monte, paese in collina tra più suggestivi della zona, dove i partecipanti hanno attraversato l’abitato fino a giungere all’Azienda vitivinicola Cinque Quinti: qui i partecipanti hanno effettuato la pausa per il pranzo consistente in sacchetti picnic preparati dalle ragazze del “Monferrato Tourist” che comprendevano: un panino con il classico salume denominato Muletta, un panino con acciughe e bagnetto verde, un dolce, acqua e un calice di vino naturalmente di produzione dei padroni di casa.

Durante la pausa pranzo è stato inoltre possibile visitare l’infernot che per l’occasione ospitava la mostra fotografica preparata da Pier Giuseppe Bollo con alcuni dei suoi migliori scatti aventi come oggetto i bei paesaggi del Monferrato.