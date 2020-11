Basta Ping Pong causa Covid

Alessandria – Già aveva subito uno stop la stagione 2019/2020, ora anche quella 20/21 subisce un inevitabile slittamento.

È il tennis da tavolo. Tutto era, infatti, pronto anche in provincia di Alessandria per l’inizio del campionato regionale, in programma il 5 novembre, ma nei giorni scorsi, con una nota sul proprio sito, la FITET, Federazione Italiana Tennis Tavolo, ha sancito lo stop fino a fine anno. Il proliferare dei contagi Covid e l’impossibilità di molte società sportive di avere una palestra dove allenarsi e dove poter garantire la sicurezza degli atleti hanno portato a questa spiacevole conclusione. Tutto rinviato dunque.

Così si è espressa la Federazione sul proprio sito: “Sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso, la Federazione Italiana Tennistavolo aveva consentito, nell’interesse delle associazioni, la continuazione, a porte chiuse, delle attività di allenamento destinate agli atleti agonisti impegnati a preparare la partecipazione ai campionati a squadre nazionali, ovvero dalla serie A1 alla C1 maschile, dalla A1 alla B femminile e riservati a Veterani, Paralimpici e Giovanili, e ai campionati o tornei nazionali individuali. Altri due aspetti si sono, però, rivelati portatori di ulteriori preoccupazioni: il progredire del contagio, con la necessità di adottare decisioni cautelative, e la chiusura, pressoché immediata, di numerosissimi Impianti Pubblici e Privati. Valutando tali elementi, lunedì sera, la Commissione Nazionale Gare a Squadre ha ritenuto di promuovere immediatamente un sondaggio presso le associazioni partecipanti ai Campionati a dimensione nazionale, che ha evidenziato che circa il 40% non ha la disponibilità dell’impianto per lo svolgimento dell’attività. I numerosissimi messaggi ricevuti, che suggerivano una sospensione dell’attività, e la comunicazione da parte della CNGS, che propone di posticipare a data da destinarsi tutti i campionati a squadre della corrente stagione sportiva, hanno, dunque, indotto il Consiglio Federale a decidere, a malincuore, di rinviare l’avvio dei campionati a squadre di tutte le serie fino all’inizio del 2021, confidando in un miglioramento complessivo della situazione sanitaria.”