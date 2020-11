Casale Calcio: la squadra che non gioca

Casale Monferrato (g.p.) – La strana vicenda del Casale Fbc sta diventando un caso: su sette giornate disputate in serie D, girone A, ha giocato cinque partite perdendone quattro (Gozzano, Lavagnese, Saluzzo, e Bra) e pareggiandone una per 0-0 col Borgosesia. Ha dovuto rinviare per ben due volte – a causa dell’ospedale cittadino che sembra essere solito consegnare l’esito dei tamponi covid dopo una settimana – il match col Gozzano, poi recuperato e naturalmente perso. E siamo all’ottava partita che avrebbe dovuto giocare domani col Derthona ma, causa covid, la squadra è a ranghi ridotti per cui l’incontro è stato rinviato. A questo punto la situazione si fa complicata in quanto restano da recuperare i match con Castellanzese e Città di Varese, mentre salterà sicuramente, sempre causa covid, anche l’incontro di domenica col Sestri Levante. Insomma c’è da mettersi le mani nei capelli e siamo arrivati al punto che perfino gli allenamenti sono stati sospesi, sempre causa covid. Oramai i Nerostellati possono salvare il loro campionato solo se la Federazione deciderà uno stop generale che potrebbe anche arrivare in base ai prossimi Dpcm che saranno firmati nelle prossime ore. Tuttavia bisogna dire che la situazione è difficile un po’ per tutte le squadre del girone al punto che domani, 4 novembre, saranno ben sette i rinvii su dieci match in programma.