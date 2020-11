Il colossale business del Covid19: ogni malato Covid frutta all’ospedale 2.000 euro al giorno (Video)

Più malati Covid19 ci sono, più gli ospedali ci guadagnano

Milano – Secondo quanto afferma l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso nel corso di un paio di interviste (una delle quali messa da noi in rete col video tratto da YouTube per Contro.Tv), ogni paziente ricoverato per Covid19 porta finanziamenti agli ospedali. Questo metterebbe i bastoni tra le ruote all’idea di praticare una redistribuzione per alleggerire il carico sui presidi presenti in zone più colpite di altre.

Sembra infatti – ma nessuno lo scrive salvo pochissimi giornalisti seri e liberi – che gli ospedali ricevano 2.000 euro per ogni giorno di degenza di un paziente affetto da Covid19.

Per Bertolaso ospedali come quello da lui realizzato in Fiera a Milano, potrebbero rappresentare un salvagente nel momento in cui dovessero palesarsi zone dove il sistema sanitario non riesca più ad accogliere i malati da portare in terapia intensiva. “Gli ospedali italiani – ha spiegato Bertolaso – dovrebbero alleggerire i reparti Covid. La soluzione permetterebbe di poter curare meglio chi ne ha bisogno. Poi, però, arriva la puntualizzazione sul fatto che spesso questo non avverrebbe per motivi economici. Il Drg – ha detto ancora l’ex capo della protezione civile – riconosce 2.000 euro al giorno per ogni paziente Covid19. Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto riceve dalla propria Regione, e quindi dallo Stato, 200.000 euro al giorno”.

Il Maligno assicura che gli ospedali sono molto restii a privarsi di quei soldi e non hanno nessuna intenzione di rinunciare ai loro preziosi pazienti Covid per mandarli altrove. Ma io non ci credo, è la solita malignità.

A questa notizia non è mancata la replica del sito occhiuto Bufale.net (a sinistra), affermando che Bertolaso ha scoperto l’acqua calda. Ergo, la notizia è vera. Quelli di Bufale.net si sono fatti un bell’autogol. Capita a chi fa il bacchettone.

In verità Bertolaso aveva dichiarato per la prima volta questa cosa in un’intervista su Libero: “Gli ospedali italiani dovrebbero alleggerire prima possibile i loro reparti Covid e distribuire i malati per curarli meglio. Spesso ciò non avviene per ragioni economiche: il drg (Diagnosis related groups: Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi, ovvero il sistema di retribuzione degli ospedali per ogni attività di cura; n.d.r.) riconosce 2.000 euro al giorno per ogni paziente di Covid-19. Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto riceve dalla propria Regione, e quindi dallo Stato, 200.000 euro al giorno, 6 milioni di euro al mese. Come si può pensare che spontaneamente i vari ospedali si privino di malati di Covid per mandarli altrove?”.

Il sito “smaschera bufale” fa sapere poi che le tariffe Covid non sono le più alte: “Basta ad esempio cercare tra le Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del pancreas (oltre 4.000 euro) o le malattie delle vie biliari, per un prezzo di poco inferiore”. D’accordo, ma i malati Covid sono molti di più degli altri e fanno numeri che moltiplicati per 2.000 diventano colossali. Insomma, si può dire quel che si vuole ma la verità è che la notizia è vera e si può aggiungere che ai vertici delle Asl siedono persone con esclusive referenze politiche. Basta vedere come la Regione Piemonte ha ridotto la Sanità nella nostra provincia arrivando a distruggere un ospedale efficientissimo come quello di Tortona. Oggi è diventato un Covid Hospital e almeno dal punto di vista economico sarà molto avvantaggiato. E chissenefrega se i tortonesi devono andare a farsi curare altrove dopo essere nati a Novi.

Certo, avere un Covid Hospital può sembrare un metodo razionale per gestire una pandemia, per alcuni lo è. Ma non siamo tutti malati di Covid.