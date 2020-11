San Giuliano Vecchio – I Carabinieri di San Giuliano Vecchio hanno denunciato due fratelli minorenni, di 15 e 17 anni che, nel corso di una lite per futili motivi scoppiata in casa, danneggiavano mobili e suppellettili aggredendo verbalmente la propria madre. I due erano talmente esaltati che hanno opposto resistenza perfino agli stessi Carabinieri intervenuti su richiesta della donna esasperata. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due minorenni sono stati affidati a una comunità.