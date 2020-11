Nuovo Dpcm oggi 3 novembre, la bozza del testo: coprifuoco alle 22 e mini-lockdown

Roma (Agi) – Come di consueto, è trapelata la bozza del testo del nuovo Dpcm annunciato da Conte che, a questo punto, potrebbe uscire in via ufficiale già oggi 3 novembre piuttosto che domani. Il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri si prepara a scuotere nuovamente lo scenario socio-economico dell’Italia sulla scia del costante e progressivo aumento dei contagi (22.253 i nuovi casi Covid e 233 morti al 2 novembre e 233). Lombardia prima per contagi, seguita da Campania, Toscana e Piemonte.

Secondo quanto contenuto nel testo provvisorio del nuovo Dpcm, scatta il coprifuoco alle 22 su scala nazionale e l’imposizione di mini-lockdown da 15 giorni all’interno delle zone rosse. La firma che renderà ufficiali le misure restrittive è attesa in serata, mentre nulla è ancora trapelato che possa confermare una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte nelle prossime ore.

Secondo quanto si legge nella bozza di testo del nuovo Dpcm, che deve ancora essere ufficializzata, viene stabilito quanto segue:

Coprifuoco nazionale dalle ore 22:00

Manca poco all’ufficialità dell’istituzione di un coprifuoco su scala nazionale dalle ore 22 fino alle cinque del mattino.

Il testo (in bozza) del nuovo Dpcm 3 novembre:

“Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Lockdown nelle zone rosse

Istituendo il ritorno delle zone Rosse, vengono individuate le Regioni a rischio alto e si prevede quanto segue:

* vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

* vietati gli spostamenti in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione se non per i casi di cui sopra

* chiusi ristorazioni, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fatto salve l’attività di consegna a domicilio e asporto.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (…) sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto di cui al citato documento di Prevenzione.

Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure di cui al comma 4. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di cui al comma 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco alle ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Scuola: superiori al 100% didattica distanza

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza».

Grandi negozi e centri commerciali chiusi nel weekend e festivi

Sia nei festivi che nei prefestivi i grandi negozi, individuati come “le medie e grandi strutture di vendita”, devono rimanere chiusi, insieme ai negozi presenti nei centri commerciali.

“Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Bar e ristoranti aperti (ma non in zona rossa)

* Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

* il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

* dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

* resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.”

Trasporti pubblici al 50% della capienza

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Musei chiusi

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Stop ai concorsi pubblici

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

A una settimana dall’ultimo Dpcm i Ministeri, il Cts e le Regioni concordano sulla necessità di stringere ancora le maglie delle restrizioni per evitare il collasso dei sistemi sanitari regionali. Il premier Conte ha presentato ieri al Parlamento le nuove misure del Dpcm che potrebbe arrivare già in serata, o domani mattina. Ecco quali sono le novità.

Nuovo Dpcm 3 novembre: Regioni a rischio lockdown

Dopo aver descritto il quadro epidemiologico in Italia, che attualmente è “critico e preoccupante”, Conte ha annunciato il piano d’azione del governo per contenere e mitigare il contagio.

Il premier ha detto che l’intervento sarà modulato in base alle differenti criticità nei singoli territori, ossia dove c’è più circolazione del virus e rischio tenuta dei sistemi sanitari regionali.

Il Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio in base ai quali verranno via via emanate misure più restrittive. Le regioni che si trovano nello scenario 4 sono quelle che vanno verso il lockdown.

Sarà il Ministero della Salute con un’ordinanza a decretare i territori che rischiano la chiusura totale.

Cosa chiude con il nuovo Dpcm di novembre

Per l’intero territorio nazionale, il governo ha proposto:

* chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione di tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie e negozi di igiene personale e della casa presenti all’interno;

* chiusura dei corner di attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati;

* chiusura di musei e mostre;

* riduzione fino al 50% della capienza sui mezzi pubblici locali;

* limiti agli spostamenti da e verso le regioni che presentano elevati coefficienti di rischio (salvo comprovati motivi di lavoro, di studio, di salute e situazioni di necessità);

* limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda (coprifuoco alle 22), tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;

* didattica a distanza al 100% per le scuole di secondo grado.

Italia divisa in 3 aree di rischio

L’Italia è divisa in 3 parti: zona rossa, zona arancione e zona verde.

Nella zona rossa si chiuderanno tutti i negozi e le attività non essenziali (bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento…), per spostarsi servirà l’autocertificazione e resteranno aperte solo le industrie e le scuole fino alla prima media (per le altre è prevista la didattica a distanza). Nella zona arancione chiudono bar, ristoranti e musei, mentre negozi, parrucchieri ed estetisti restano aperti; previsto il coprifuoco serale e didattica a distanza per le scuole superiori. Nella zona verde centri commerciali chiusi nel weekend, trasporto pubblico locale al 50% e coprifuoco alle 22.

Il presidente Conte ha annunciato che gli ulteriori interventi per contenere e mitigare la diffusione del Covid ed evitare il collasso del sistema sanitario, tra cui chiusure di attività commerciali e lockdown territoriali, dipenderanno dai 3 scenari. Gli ingressi e le uscite delle Regioni e delle Province Autonome saranno decisi con ordinanza del Ministero della Salute, sulla base dei 21 criteri che definiscono un coefficiente di rischio (es: indice Rt, numero casi sintomatici, ricoveri, casi nelle Rsa, occupazione posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità…) e del monitoraggio settimanale dei dati.

Ancora è tutto da definire, ma vediamo quali sono le Regioni in zona rossa, arancione e verde, e le misure previste per ognuno dei 3 scenari.

Nuovo Dpcm: le Regioni della zona rossa

In attesa dell’uscita del nuovo Dpcm, che dovrebbe arrivare in serata, le Regioni più a rischio lockdown, dove dovranno essere adottate le misure più restrittive, sembrano essere:

* Lombardia

* Piemonte

* Valle D’Aosta

* PA di Bolzano

* Calabria

Per queste regioni è scattato allarme rosso a causa dell’alta circolazione del virus, del riempimento degli ospedali, dell’indice Rt e dell’incidenza dell’infezione per 100mila abitanti. Qui la classificazione del rischio va dal moderato all’alto.

Per le Regioni nello scenario peggiore il governo prevede misure più restrittive e repentine rispetto al resto del Paese.

Gli interventi straordinari vanno dalla chiusura di scuole e università, con attivazione della didattica a distanza, alla chiusura di negozi, parrucchieri ed estetisti.

Si potrebbe pensare a una limitazione degli spostamenti, concessi solo per impegni di lavoro, salute o necessità e giustificati da autocertificazione. Le uniche attività che rimarrebbero aperte sono le industrie, le scuole di grado inferiore e i servizi essenziali (supermercati, farmacie, banche…) Da questo punto di vista si tornerebbe al lockdown di marzo-aprile.

Regioni zona arancione

* Liguria

* Puglia

* Campania

Anche queste 3 regioni sono al momento le osservate speciali: qui il rischio di aumento dei casi e della tenuta del sistema sanitario regionale porterebbe il governo ad adottare misure come chiusura di bar e ristoranti per tutto il giorno, e non solo dopo le 18 (resterebbe concessa la consegna a domicilio), trasporto pubblico locale al 50%; didattica a distanza per le superiori, coprifuoco alle 21, chiusura di musei, mostre e sale giochi, e dei centri commerciali nei festivi e prefestivi.

A differenza delle Regioni che si trovano nella fascia più alta di rischio, parrucchieri e centri estetici resteranno aperti.

Regioni zona verde

La zona verde al momento è la più estesa e riguarda 13 Regioni e Province Autonome:

* Sicilia

* Sardegna

* Basilicata

* Molise

* Lazio

* Abruzzo

* Marche

* Umbria

* Emilia Romagna

* Toscana

* Friuli Venezia Giulia

* PA di Trento

* Veneto

Per le Regioni che si troveranno nella terza fascia sono previste le misure annunciate da Conte per l’intero territorio, ossia:

* centri commerciali chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi

* coprifuoco probabilmente alle 21 (orario ancora da stabilire), con possibilità di spostamenti solo per motivi di salute, lavoro o necessità

* didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori

* traposto pubblico locale dimezzato (capienza massima al 50% per bus, tram, metro e treni regionali)

* musei e mostre chiusi, così come teatri e cinema.