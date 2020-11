Virtus Pallavolo Alessandria sfida il Covid e inizia gli allenamenti

Alessandria – Il Covid non ferma gli allenamenti della Virtus Pallavolo Alessandria che sono ricominciati, ieri, al Palaconi del capoluogo.

Il Consiglio direttivo della Società del Presidente Francesco Zallio ha ragionato su come affrontare questo momento difficile anche per lo sport coinvolgendo attivamente il proprio staff tecnico e le atlete.

Sono state sospese le sedute di allenamento per sette giorni per attendere i comunicati ufficiali della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, e per permettere ai responsabili del Coni di eseguire lavori di miglioria e di adeguamento della struttura, per ottemperare alle normative anti covid. Adesso la società è pronta a ricominciare con gli allenamenti dalla U13 alla U19.

All’interno dello staff dirigenziale è stato nominato un covid manager che sarà presente agli allenamenti e si occuperà di far rispettare le normative richieste in palestra. Lo staff tecnico si è preparato per creare una metodologia di allenamento un po’ diversa dal solito, in quanto non è permessa la cosiddetta fase gioco ma si punterà sul potenziamento di fondamentali e tecnica individuale.

Con queste modifiche la società ha intenzione di tutelare al massimo la sicurezza delle atlete ma nello stesso tempo vuole proseguire a farle giocare e divertire.