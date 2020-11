Disgustoso: il manifestante anti-Trump impedisce al giovane supporter di Trump di sventolare la bandiera americana

Washington – Pare che Trump sia in testa e Biden attenda mestamente l’esito finale. Sia che vinca l’uno o che vinca l’altro pare inevitabile il ricorso alla Corte Suprema per decidere chi ha prevalso davvero. Intanto per le strade si respira aria yankee con molti che impugnano la bandiera a stelle strisce per festeggiare ottimisticamente e anzitempo la vittoria del più yankee dei candidati: Donald Trump. Ma qualcuno non è d’accordo, soprattutto quelli di sinistra (sempre loro) che cercano di intimidire i trampiani, come questo nero che impedisce al giovane con gli occhiali di sventolare la bandiera. Una vergogna sinistra.