Pallapugno: In attesa di Campagno la Pro Spigno sogna un campionato al vertice

Spigno Monferrato – Già al lavoro i team di pallapugno che, dopo la fine della Superlega 2020, stanno già progettando la prossima stagione. Covid permettendo, il campionato 2021 tornerà a essere nella sua formula originale. Le formazioni iscritte in serie A per il prossimo anno si conosceranno entro il 30 novembre, termine ultimo per le iscrizioni.

Ad essere in sospeso, al momento, è la questione della Pro Spigno. La quadretta acquese, supportata da Araldica, ha intenzione di prendere parte alla massima categoria, ma la questione è ancora aperta. Dopo l’addio del giovane battitore Battaglino, tornato nella sua Canale, la società spera di poter convincere il tre volte iridato Campagno ad accasarsi nel team alessandrino. Con lui si muoverebbe l’intera quadretta formata anche da Corino, Bolla e Vincenti, insieme al direttore tecnico Domenico Raimondo. Una rosa di primissimo livello che potrà arrivare solo a determinate condizioni economiche che dipendono dall’eventuale sostegno di un altro sponsor vicino allo stesso Campagno. Con Campagno gli spignesi diventerebbero una delle contendenti più quotate per la vittoria del titolo insieme agli storici rivali Raviola e Massimo Vacchetto, passato da Castagnole Lanze a Cortemilia con Gatto che ha invece effettuato il percorso inverso. In caso contrario, Alba sarebbe pronta all’ingresso in serie A tramite ripescaggio al posto proprio della squadra locale, che a quel punto dovrà decidere quale strada prendere per il futuro. Si accaserà poi a Santo Stefano Belbo l’ormai ex dt acquese Alberto Bellanti: avrà Gatti in battuta affiancato da Riella, Prandi e, forse, Parussa. Non si muovono i battitori di Dogliani e Cuneo, con Raviola affiancato dal giovane Benso. Di fatto, Campagno rappresenta l’ultimo tassello ancora da inserire in un mosaico ormai quasi del tutto definito.