Pallavolo ferma causa covid

Alessandria – L’emergenza Covid ha fatto, inevitabilmente, slittare anche la pallavolo.

La prima giornata di serie B, dove sono coinvolti quattro team della provincia alessandrina, avrebbe dovuto disputarsi sabato prossimo ma la Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, ha già posticipato l’esordio al 21 novembre quando Novi pallavolo, Negrini Acqui, entrambe in B girone A maschile, Arredo Frigo Valnegri Acqui, B1 femminile e Junior Casale, B2 femminile, nei rispettivi tornei dovrebbero partire con il terzo turno di campionato per poi recuperare i primi due match in infrasettimanale.

Tutto questo, ovviamente, aspettando il prossimo Dpcm che potrebbe apportare notevoli modifiche al mondo dello sport.

Intanto tutti i team si stanno allenando con Novi, serie B maschile, tornata in palestra dopo 15 giorni di auto isolamento per un sospetto caso di Covid19 nel gruppo.

I protocolli Fipav hanno imposto alle squadre i test sierologici che tutte hanno già effettuato al pari delle altre disposizioni in materia di amichevoli e di settore giovanile dove si prosegue ad eccezione dell’Under 12 e del minivolley.

Tanti, comunque, i dubbi e le domande, da parte dei dirigenti dei vari club: “Dovremo capire non solo se potremo essere ammessi agli eventuali spostamenti fra regioni per giocare ma anche se i nostri tesserati che vivono a Genova potranno venire ad allenarsi in città e ripartire anche dopo il cosiddetto coprifuoco di cui si vocifera. Per ora abbiamo compilato una dichiarazione che i ragazzi portano con loro al termine degli allenamenti. E poi il vivaio: tanti ragazzi hanno abbandonato durante il lockdown, altri potrebbero farlo in caso di un nuovo stop” ha affermato Stefano Negrini, ds della Negrini Acqui, serie B maschile.

“Deciderà il governo e a rimorchio la Fipav. L’ideale sarebbe rinviare ad inizio 2021 i campionati. Se anche si dovesse giocare d’estate nessuno di noi avrebbe problemi, siamo tutti dilettanti” il commento di Stefano Moro, ds della Novi Pallavolo.

Maurizio Garlando, dirigente della Junior Volley Casale, serie B2 femminile, chiede più chiarezza: “Siamo stati inseriti in un girone con 11 lombarde ma non è quello il problema. Siamo legati a decisioni burocratiche. Credo si vada verso una sospensione dell’attività. Quando si ripartirà, il modello scelto per i tornei regionali dalla Fipav Piemonte potrebbe essere esteso sul nazionale: giocare il girone di andata per poi disputare i playoff”.

Anche ad Acqui, sponda Arredo Frigo Valnegri, serie B1 femminile, si vive alla giornata con allenamenti quotidiani e la consapevolezza che un ulteriore rinvio comporterebbe altri problemi.