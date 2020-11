Parte lunedì 16 novembre il corso on line per allenatori di Calcio da Sala

Lainate – A partire dal 16 novembre si apriranno, ufficialmente, le iscrizioni al corso allenatori 1° livello Coni calcio da sala che si terrà in modalità on line.

A comunicarlo è stata la Federazione Italiana Football Sala.

Il corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione Opes Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, al termine delle quali il candidato sosterrà un esame finale scritto per il conseguimento della certificazione Coni di 1° livello di allenatore di calcio da sala.

Il corso allenatori 1° livello abilita per il settore giovanile, per l’attività promozionale e per l’attività regionale Fifs maschile e femminile. Il corso non abilita ad attività Figc.

Il numero dei partecipanti è chiuso e corrisponde a 25.

Il termine di iscrizione è martedì 10 novembre 2020.