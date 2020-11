Elezioni Usa: l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, dice agli americani: “Lottate contro i brogli del nuovo Ordine Mondiale”

di Andrea Guenna – Non posso rimanere indifferente all’ennesimo appello di Monsignor Viganò che, o è matto, o non lo è.

E se non lo è quello che scrive è di un’importanza biblica.

Dopo aver accusato il Papa di essere al servizio di Lucifero, ora invita gli americani a votare Trump poiché, con tutti i difetti che ha, è senz’altro meno peggio del mellifluo, e consumatore abituale di Adrenocromo, Biden. Può darsi che Viganò sia impazzito, ma allora perché la chiesa bergogliana – certamente vicina a George Soros – non lo mette alla porta come ha fatto Wojtyla scomunicando Monsignor Lefebvre (nella foto a lato) nel 1988? Ciò nonostante che la famiglia Lefebvre avesse dato tutto alla Chiesa di Roma: a partire dal 1738 annovera una cinquantina dei suoi figli, tra i quali un cardinale, moltissimi vescovi, numerosi sacerdoti, religiose e religiosi, fra i quali il famoso liturgista benedettino Don Gaspar Lefebvre. Il padre di Marcel, René Lefebvre (1879 – 1944), industriale tessile ed esponente di spicco della resistenza francese, fu arrestato dalla Gestapo il 21 aprile 1941, condannato a morte a Berlino il 28 maggio 1942 e internato nel campo di concentramento di Sachsenhausen dove trovò la morte nel marzo 1944 e la sua salma non fu più ritrovata. La madre, Gabrielle Watine (1880-1938), morì in concetto di santità. Marcel ebbe sette fratelli: René nato nel 1903 (diventerà sacerdote), Jeanne nel 1904, Bernadette nel 1907 (della quale la madre predisse che “sarà un segno di contraddizione”, come avverrà quando fonderà, insieme al fratello Marcel, la Congregazione delle Suore della Fraternità di San Pio X), Christiane nel 1908 (della quale la madre predisse che sarebbe divenuta carmelitana), Joseph nel 1914, Michel nel 1920 e Marie-Thèrèse nel 1925.

Io faccio il cronista e qui c’è qualcosa che non quadra: prima Lefebvre ed ora Viganò.

Per ora leggiamo l’incredibile messaggio di Viganò. Poi si vedrà.

Ai cattolici americani e a tutti gli americani di buona volontà

Cari fratelli e sorelle,

In quanto devoti cristiani e fedeli cittadini degli Stati Uniti d’America, nutrite un’intensa e sincera preoccupazione per il destino del vostro amato Paese, mentre i risultati finali delle elezioni presidenziali sono ancora incerti.

Si moltiplicano le notizie di brogli elettorali, nonostante i vergognosi tentativi dei media mainstream di censurare la verità dei fatti, per dare un vantaggio al proprio candidato. Ci sono stati in cui il numero di voti è maggiore del numero di elettori; altri in cui il voto per corrispondenza sembra essere esclusivamente a favore di Joe Biden; altri in cui lo spoglio dei voti è stato sospeso senza motivo o in cui è stata scoperta una manipolazione clamorosa: sempre e solo contro il presidente Donald J. Trump, sempre e solo a favore di Biden.

Da mesi, infatti, assistiamo a una continua fuoriuscita di notizie sconcertanti, di informazioni manipolate o censurate, di crimini che sono stati messi a tacere o occultati di fronte a prove impressionanti e testimonianze inconfutabili. Abbiamo visto lo Stato profondo organizzarsi, con largo anticipo, per attuare la più colossale frode elettorale della storia, al fine di garantire la sconfitta dell’uomo che si opponeva con forza alla costituzione del Nuovo Ordine Mondiale voluto dai figli delle tenebre. In questa battaglia non hai mancato, come è tuo sacro dovere, dare il tuo contributo, schierandoti dalla parte del Bene. Altri, schiavi dei vizi o accecati dall’odio infernale contro Nostro Signore, si sono schierati dalla parte del Male.

Non pensare che i figli delle tenebre agiscano onestamente e non scandalizzarti se agiscono per errore. Credi che i seguaci di Satana siano onesti, sinceri e leali? Il Signore ci ha messo in guardia contro il Diavolo: “Era un assassino sin dall’inizio e non è rimasto nella verità, perché la verità non è in lui. Quando dice la menzogna, parla di ciò che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna ” (Jn 8,44).

In questi momenti, mentre le porte dell’Inferno sembrano prevalere, permettetemi di rivolgermi a voi con un appello, al quale confido che rispondiate con prontezza e generosità. Vi chiedo di compiere un atto di fiducia in Dio, un atto di umiltà e devozione filiale al Signore degli eserciti. Chiedo a tutti voi di pregare il Santo Rosario, se possibile nelle vostre famiglie o con i vostri cari, i vostri amici, i vostri fratelli e sorelle, i vostri colleghi, i vostri commilitoni. Pregate con l’abbandono dei bambini che sanno rivolgersi alla loro Beata Madre per implorarla di intercedere presso il trono della Divina Maestà. Pregate con un’anima sincera, con un cuore puro, nella certezza di essere ascoltati e esauditi. Chiedile: lei è l’Ausiliatrice, Auxilium Christianorum- per sconfiggere le forze del nemico; chiedetegli – a lei, che ha paura come un esercito in ordine di battaglia (Cantico dei Cantici 6:10) – di concedere la vittoria alle forze del Bene e di infliggere un’umiliante sconfitta alle forze del Male.

Possano i bambini pregare, usando le parole sacre che hai insegnato loro: queste preghiere fiduciose saliranno a Dio e non rimarranno inascoltate. Pregano gli anziani e gli ammalati affinché possano offrire le loro sofferenze in unione con le sofferenze che Nostro Signore ha sofferto sulla Croce quando ha versato il Suo Preziosissimo Sangue per la Nostra Redenzione. Possano le giovani donne e le giovani pregare affinché si rivolgano a lei, che è il modello di purezza e maternità. E voi uomini dovete anche pregare: il vostro coraggio, il vostro onore e la vostra audacia saranno rinfrescati e rafforzati. Tutti voi, prendete quest’arma spirituale, davanti alla quale Satana ei suoi servi si ritirano furiosamente, perché temono la Beata Vergine, Lei che è Onnipotente per Grazia , più di Dio Onnipotente stesso.

Non lasciarti scoraggiare dagli errori del Nemico, soprattutto in quest’ora terribile in cui la spudoratezza delle bugie e delle frodi osa sfidare il Cielo. I nostri avversari fanno il conto alla rovescia se tu preghi, se tutti preghiamo con Fede e con vero ardore della carità. Che il Signore conceda che una sola voce devota e fedele si alzi dalle loro case, dalle loro chiese, dalle loro strade! Quella voce non rimarrà inascoltata, perché sarà la voce di un popolo che grida, nel momento in cui la tempesta colpisce più ferocemente: “Salvaci, Signore, salvaci, noi periamo!” (Mt 8,25).

I giorni che ci attendono sono un’occasione preziosa per tutti voi e per coloro che si uniscono spiritualmente a voi da ogni parte del mondo. Hai l’onore e il privilegio di poter partecipare alla vittoria di questa battaglia spirituale, di impugnare la potente arma del Santo Rosario, come fecero i nostri genitori a Lepanto per respingere gli eserciti nemici.

Pregate con la certezza della promessa di Nostro Signore: “chiedete e vi sarà dato; cerca e troverai; bussate e la porta vi sarà aperta.” (Lc 11,9). Il Re dei Re, a cui chiedi la salvezza della Nazione, ricompenserà la tua Fede. La tua testimonianza, ricordalo, toccherà il Cuore di Nostro Signore, moltiplicando le Grazie celesti che più che mai sono indispensabili la vittoria.

Che questo mio appello, che rivolgo a voi e a tutti coloro che riconoscono la Signoria di Dio, possa trovare in voi apostoli generosi e testimoni coraggiosi della rinascita spirituale del loro amato Paese e, con esso, del mondo intero. Non pravalebunt.

Dio benedica e protegga gli Stati Uniti d’America!

Una nazione sotto Dio.

Monsignor Carlo Maria Viganò

4 novembre 2020