Bologna – Dal 6 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ora si Corre” il nuovo singolo di Ale Anguissola

Tra sonorità latine che ricordano le atmosfere tribali e invitano a riprendere contatto con la nostra natura primordiale, Ale Anguissola con il suo nuovo brano dal titolo “ORA SI CORRE” è mosso da una precisa urgenza comunicativa: riprendere mano su ciò che siamo davvero preservandolo con cura, nonostante il momento complicato che sta coinvolgendo tutto il mondo in questo particolare momento storico.

Spiega, infatti, l’autore a proposito di “Si corre”: «L’idea centrale è quella di abbandonarsi alla nostra natura primitiva e tribale e la batucada, ritmo brasiliano del samba, stimola questo desiderio».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Alex Belli, si fa trasposizione delle emozioni primordiali che la canzone vuol suscitare nell’ascoltatore, e lo fa attraverso una sequenza di immagini che alterna danze tribali a ruggenti moto da corsa.

Biografia

Ale Anguissola, all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè, è nato a Cremona nel 1965. Ha seguito studi classici, poi una Laurea in economia in Italia e una Laurea in marketing in USA. Da sempre coltiva una passione profonda per la musica, suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Per lavoro e per passione viaggia in tutto il mondo, ma non smette mai di dedicarsi alla musica e continuare a studiare (attualmente sta studiando armonia).