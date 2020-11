Pallacanestro: Bertram Derthona agli ultimi ritocchi in vista del campionato

Tortona – In vista dell’inizio della stagione di basket di serie A2, fissato per il 22 novembre, Bertram Derthona si sta muovendo per organizzare, dopo le sfide di Supercoppa, almeno un paio di amichevoli. Si ipotizza di coinvolgere club dello stesso girone, anche se le limitazioni delle zone rosse potrebbero creare problemi per match non ufficiali.

Dall’infermeria buone notizie per il play Tavernelli, pienamente recuperato dopo il risentimento muscolare patito alcune settimane fa. Il cestista è rientrato ieri in gruppo e si sottoporrà a una serie di esercizi fisici, per ritrovare gradatamente la forma.

Per quanto concerne il campionato, i Leoni tortonesi sfideranno, il 22 novembre, Trapani fuori casa per la terza giornata di A2 diventata la prima. Nel frattempo un’altra compagine siciliana, Capo D’Orlando, ha accettato di recuperare martedì 24. L’8 dicembre, invece, sarà recuperata, in casa, la partita con Torino.

Fra un allenamento e una seduta di scarico, non sempre ci sono due sessioni nella stessa giornata, coach Ramondino sta insistendo anche sulla testa dei suoi ragazzi in uno scenario che per mesi sarà surreale. La società, invece, sta pensando di coinvolgere con eventi on line sia il pubblico che gli sponsor, così da mantenere viva l’interazione con i supporters e anche con gli sponsor che sono sempre rimasti vicini al Derthona Basket.