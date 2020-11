Si ubriacava e poi picchiava la moglie: arrestato

Alessandria – Ogni fine settimana si ubriacava e poi picchiava la moglie. Però l’ultima volta la donna ha chiamato la polizia che ha mandato una pattuglia e l’uomo, P.P. di nazionalità rumena è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della coniuge ai sensi degli artt. 572 e 582 c.p. Gli agenti giunti immediatamente sul posto trovavano la donna per strada palesemente scossa, con un occhio nero ed una vasta tumefazione e diversi graffi sul viso. Dopo averla ascoltata, i poliziotti facevano ingresso nella sua abitazione, che risultava completamente sottosopra e con diverse chiazze di sangue sul pavimento. In una stanza trovavano il compagno, nudo, insanguinato e ubriaco fradicio, il quale tentava di porre resistenza ma era immobilizzato dagli agenti che chiamavano l’ambulanza per il suo ricovero all’ospedale per le medicazioni del caso.