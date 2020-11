A Voghera migranti in Hotel e malati Covid19 nei corridoi

Voghera – Questo non è più uno scandalo, ma una solenne presa per i fondelli. Se da una parte i migranti, per i quali i porti sono spalancati, entrano in Italia a migliaia e sono spesso accolti in hotel, gli italiani sono barricati in casa agli arresti domiciliari e chi si ammala di Covid19 viene sbattuto in corsia. Una cosa, fra le tante, non si capisce: come mai il ministero della Salute (leggi compagno Speranza) non distribuisce gratuitamente il Plaquenuil (Idrossiclorochina), lo Zitromax e il Cortisone nelle farmacie? Infatti a noi, e non solo a noi, risulta – ma i giornali di regime evitano accuratamente di scriverlo – che molti positivi al Covid19 con questi farmaci sono perfettamente guariti (immagine a destra).

Video (da non perdere) tratto dall’ultima puntata di “Fuori dal Coro” del nostro concittadino Mario Giordano su Rete 4.