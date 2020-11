Distraggono un’anziana e le rubano la borsetta che aveva in auto

Alessandria – Mentre uno dei due, indicando alcune monete per terra vicino alla ruota anteriore sinistra, distraeva un’anziana signora che stava entrando nell’auto parcheggiata in Piazzetta Napoli, il complice riusciva a rubare la borsa che era sul sedile anteriore contenete il borsellino con dentro circa 120 euro. Quando la vittima si è accorta del furto ha chiamato il 113 e una pattuglia delle Volanti è giunta subito sul posto. Gli agenti si facevano raccontare quanto era avvenuto, quindi si mettevano alla ricerca dei malviventi, rintracciati poco dopo. Si tratta di due peruviani che sono stati fermati e perquisiti, per cui sono state trovate le monetine utilizzate per distrarre l’anziana signora e anche la borsetta rubata coi soldi. Per i due peruviani scattavano le manette in quanto devono rispondere di furto ai sensi degli artt. 110. 624, 625 co.1 nr 4 e 61 co.1 nr.5. Per i due, oltre alle sanzioni penali, è previsto anche il Foglio di Via Obbligatorio.