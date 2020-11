Dopo la strage islamica a Vienna, l’Austria chiude le moschee

Vienna – I ministri austriaci di Interno e Cultura, Nehammer e Raab, hanno annunciato la chiusura, su tutto il territorio austriaco, delle moschee legate all’Islam radicale. La decisione è stata presa dopo il vertice di crisi cui ha partecipato il presidente delle comunità islamiche in Austria, Vural. La stretta arriva dopo l’attacco di lunedì a Vienna, in cui un jihadista ha ucciso 4 persone prima di essere abbattuto dalla Polizia. È intanto di nuovo allarme terrorismo islamico legato ai fenomeni migratori in Europa dopo i fatti di Nizza e di Vienna. Proprio a Lampedusa, come ormai è noto, era approdato, un mese e mezzo fa, Brahim Aissaoui, il tagliagole simpatizzante dell’Isis che la settimana scorsa ha ucciso tre persone, decapitandone una, nella basilica di Notre Dame a Nizza. Assieme a lui, ricoprendo un ruolo che ancora è al vaglio degli inquirenti, un altro tunisino che ora si trova in stato di fermo: Ahmed Ben Amor, in carcere, musulmano radicale e allo stesso tempo, molto singolarmente, vicepresidente nel 2016 dell’associazione Shams Tunisie, un gruppo Lgbt che chiede la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia.