Il Rally di Alba raccontato in un documentario

Alba – Si torna a parlare del Rally di Alba tre mesi dopo la consegna del Trofeo “Silvio Stroppiana”, gara valida per il Campionato Italiano WRC. E si torna a parlare di sport “made in Piemonte”.

È stato, infatti, realizzato un documentario sulla manifestazione che ha visto dominare il team Hyundai Motorsport nelle colline Patrimonio Unesco: dalla conferenza stampa in Regione Piemonte alla partenza da Cherasco, omaggio ai 10 anni di Brc Racing Team per finire con l’arrivo nella città delle Torri, Alba.

Tutto sulla gara, i retroscena e la passione per i motori e il territorio. Dodici minuti che raccontano di un sogno diventato realtà.