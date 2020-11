Si svolgerà regolarmente il Rally Ronde Colli del Monferrato e del Moscato

Casale Monferrato – Non tutti gli sport, in Piemonte, si sono arresi al Covid 19. È notizia di stamane che è scattato il semaforo verde per il 23° “Ronde Colli del Monferrato e del Moscato”, kermesse rallistica in calendario a Casale il 5 e 6 dicembre.

Ad annunciarlo è stato Moreno Voltan, presidente del Vm Motor Team, che guida la macchina organizzativa, dopo l’ultimo Dpcm che autorizza le competizioni sotto l’egida di Aci Sport, anche nelle regioni inserite nella “zona rossa”.

Iscrizioni aperte da oggi fino al 25 novembre. Verifiche sportive, come da protocollo, solo online, quelle tecniche saranno ospitate nel parco assistenza, in Piazza d’Armi, dove saranno anche il quartier generale e la direzione gara. La gara sarà “a porte chiuse”.

La kermesse può contare anche sull’appoggio delle istituzioni, in primis il Comune di Casale, che considera questo evento una importante occasione di promozione.