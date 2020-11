400 euro di multa a pensionato di 81 anni perché leggeva il giornale sulla panchina dopo essersi tolto la mascherina (Video)

Treviglio – Forse stiamo passando il limite. Stamane gli agenti della polizia locale hanno multato un anziano di 81 anni perché leggeva il giornale in santa pace, seduto su una panchina, dopo essersi tolto la mascherina. Francamente ci sembra un po’ troppo, anche perché i Dpcm sono mostriciattoli giuridici, anticostituzionali in quanto non si rifanno – come dovrebbe essere per ogni decreto – ad una legge ordinaria per il semplice fatto che, se esistesse, sarebbe immediatamente bocciata dalla Corte Costituzionale, in quanto lesiva della libertà personale che è sacra e inviolabile. Pazienza, noi italiani la mettiamo lo stesso per non fare questioni, ma se un anziano si legge il giornale in santa pace senza dare fastidio a nessuno che male fa? Che contagio dà? Ma davvero permettiamo ad un regime malato di costringerci agli arresti domiciliari? E l’opposizione cosa fa? Niente. Proclami di Meloni e Salvini che non portano a niente. Ciò è pericoloso perché gli italiani non ne possono più e, vedendo che nessuno li rappresenta, potrebbero veramente decidere di fare da soli, di scendere in piazza in modo massiccio e continuativo per protestare al fine di ottenere quello di cui hanno diritto: la Libertà! Sarebbe una protesta che può diventare incontenibile. Una guerra di popolo e, come scriveva il Monti: “Contro er popolo ce se sbatte sempre er grugno!”. Questi qua ci rinchiudono in casa col coprifuoco impedendoci di leggere il giornale su una panchina, dopo che ci siamo tolti per un attimo la mascherina, come se il virus si prendesse all’aria aperta, magari mentre lo spacciatore nigeriano la usa tutto il giorno.

Treviglio, pensionato 81enne bastonato con multa da 400 euro dalla Polizia Locale: colpevole di aver letto per un attimo il giornale seduto su una panchina a 300 metri da casa sua, solo e con mascherina, in attesa che si smaltisse la coda in farmacia. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/Lc9cJqunsj — RadioSavana (@RadioSavana) November 7, 2020