Clima: il libro delle bufale è proprio di chi denuncia le bufale

di Andrea Guenna – Giorni fa m’è capitato di leggere un articolo di giornale dal titolo: “È ora di smascherare gli imbroglioni del clima”. Toh, mi sono detto, finalmente qualcuno mette all’angolo i climatologi catastrofisti. Poi mi sono messo a leggere e mi sono subito reso conto trattarsi del solito mucchio di balle in base alle quali, in riferimento al presunto cambiamento del clima, si prevede la catastrofe se l’uomo non interviene al più presto. E m’è venuto il sospetto che ci fosse lo zampino delle solite multinazionali che producono e vendono qualsiasi cosa ma, avendo saturato il saturabile, ora cercano una via d’uscita per vendere qualcos’altro ancora. Qualcosa che non serve a un tubo ma che qualcuno prova a convincerci che invece serva da morire. Grazie a pennivendoli e pseudo ricercatori che sono facilmente disponibili a dire e scrivere qualsiasi cosa, terrorizzano la gente per fa nascere nuove esigenze che saranno soddisfatte con la Green Economy. Et voilà, crea il bisogno e vendi il prodotto: è una tecnica vecchia come il mondo. E per fare ciò la climatologa di turno – una bella ragazzina bionda di cui si sa poco – in un libretto scritto a quattro mani con un altro illustre sconosciuto, ci spiega un sacco di cose. Si tratta di Serena Giacomin (nella foto tratta da La Stampa), 35 anni, una tipa che legge le previsioni del tempo per Meteo.it di Andrea Giuliacci, ma si erge anche a climatologa e ricercatrice, e ci fa lo spiegone, della serie: dobbiamo reindirizzare il flusso di denaro esistente dagli investimenti in combustibili fossili agli investimenti in energie rinnovabili e in tecnologie avanzate a basse emissioni di carbonio. Si tratta del solito refrain, un po’ frusto, per dimostrare l’indimostrabile, e cioè che, per esempio, l’energia elettrica – che è quella che serve per far funzionare praticamente tutto e deve essere tanta, a basso costo e sempre disponibile – si può produrre coi mulini a vento o coi pannelli fotovoltaici. Ciò è in parte vero, ma perché la signorina Giacomin non va a Taranto dove c’è l’Ilva a proporre di far funzionare lo stabilimento con quella roba là? La rincorrerebbero col forcone. E si spiega il fatto che due nazioni industriali come Francia e Germania abbiano, rispettivamente, 58 e 40 centrali nucleari attive. Forse per la signorina Giacomin francesi e tedeschi sono una manica di idioti, ignoranti, menefreghisti e spreconi?

Non basta perché nel suo libretto intitolato “Pinguini all’Equatore” edito da De Agostini e scritto con Luca Perri, un suo coetaneo barbuto e laureato in fisica, si tenta maldestramente di dimostrare l’indimostrabile, come negare il fatto, tramandato da storici romani quali Livio, Eutropio e Polibio ma, soprattutto, Clelio Antipatro, che Annibale valicò le Alpi con 37 elefanti al seguito, per cui non è difficile capire che la neve nel 218 a.C. sulle Alpi non era dappertutto come lo è oggi, a quella altitudine (sopra, nel quadro del Poussin, si nota che Annibale sull’elefante è in sosta in un altopiano senza neve). Su che base i due neghino la traversata dei 37 elefanti non è dato sapere, ma di certo abbiamo la conferma, se mai ve ne fosse bisogno, che ciò è veramente avvenuto, grazie all’ultima esplorazione dello studioso canadese William Mahaney che nel 2017 guidò un gruppo di ricerca nell’area delle sorgenti del Po, dimostrando che Annibale nella seconda guerra punica (218-201 a.C.), oltrepassò le Alpi dal colle delle Traversette, valico a 2.950 metri nel gruppo del “Re di Pietra”, che oggi separa la valle del Po italiana (nel Cuneese) dalla valle del Guil francese. La scoperta è stata possibile anche per il fatto che, scavando nel sottosuolo a Pian del Re, il pianoro dove nasce il Po, è stato trovato uno strato scuro a circa 30 centimetri di profondità, composto da materiale identico a quello trovato sul versante francese. Ad un’attenta analisi di laboratorio i reperti sono stati catalogati come impronte di cavalli ed elefanti: “Per noi non ci sono dubbi – sottolinea Mahaney – Annibale è passato dal Monviso”.

Lo ha fatto alla testa di un’armata composta da 30.000 uomini, 10.000 cavalli e 37 elefanti, nel 218 a. C., e il passaggio delle Alpi risale al periodo fra settembre e ottobre. Se l’impresa di Annibale c’è stata – come c’è stata – è dimostrato in maniera incontrovertibile che 22 secoli fa la temperatura media della Terra era più elevata di almeno due gradi rispetto a quella di oggi. Ergo, i cambiamenti climatici ci sono sempre verificati e non è successo mai niente. Ma i due insistono, affermando che Groenlandia non derivi da Gron Land “terra verde” – appellativo dato dai coloni norvegesi che la scoprirono nel nono secolo dopo Cristo – ma da Gruntland “terra di terra (poco profonda)”. Certamente Groenlandia non deriva da Sneland “terra innevata”, per cui il tentativo dei ragazzi è due volte maldestro, innanzi tutto perché non rispettoso della glottologia finnica, quindi perché, anche se la Groenlandia per assurdo si fosse chiamata Gruntland il termine non faceva minimamente cenno a neve o ghiaccio per cui è in ogni caso confermato che la neve, 1100 anni fa, non c’era dove oggi c’è in abbondanza. E nel 900 dopo Cristo la temperatura era di nuovo più alta rispetto ad oggi di almeno tre gradi.

Non è finita perché, a proposito di neve e ghiaccio, vorrei aggiungere che da sempre i ghiacci si sono sciolti e poi sono ricomparsi. Addirittura, in alcune stampe settecentesche, si vede gente passeggiare, d’inverno, a Londra, sul Tamigi gelato (immagine sopra: “Fiera di brina sul Tamigi a Londra”, 1683, artista sconosciuto). Ciò fu possibile in quanto il Tamigi gelò sei volte nel XVII secolo e, nell’inverno del 1607-1608, cominciò perfino una tradizione destinata a durare per più di due secoli: la fiera del ghiaccio, ovvero l’organizzazione di spettacoli, divertimenti e piccoli commerci sul fiume gelato. Re Enrico VIII lanciò la fiera del pattinaggio, quando ci si spostava da Londra alla vicina Greenwich. Anche Shakespeare cita quegli anni dove descrive la consegna del latte gelato nei secchi. Ed ecco dimostrato come quattro secoli fa la temperatura della Terra fosse invece più bassa rispetto a quella di oggi di almeno tre gradi. Quindi il clima della terra è sempre cambiato per cui si consiglia alla signora Giacomin e al suo amico Perri, di leggerli invece di scriverli i libri.

Così come agli amici della De Agostini consigliamo di valutare bene ciò che pubblicano per non fare delle figuracce.

Eh sì, se ci fosse ancora il mio amico Silvio Locatelli quale responsabile editoriale, in DeA certe cose non accadrebbero.