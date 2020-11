Col trattore attrezzato occupava una corsia e mezza: fermato da Polstrada, patente ritirata

Alessandria – Viaggiava sulla provinciale per Acqui Terme al volante di un grosso trattore che trainava un marchingegno gigantesco largo oltre quattro metri. Gli automobilisti in transito hanno chiamato il 113 affinché la questura inviare una pattuglia della Polstrada per verificare se quel mezzo gigantesco potesse viaggiare. Anche perché, a causa delle ragguardevoli dimensioni, il rimorchio attrezzato occupava sia la propria corsia che la metà di quella destinata al senso opposto di marcia. Il gigantesco veicolo era intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale per gli opportuni controlli. Alla verifica dei documenti, nonostante l’accertata conformità del mezzo alle norme vigenti in tema di dimensioni (larghezza di oltre 4 metri, pari ad una corsia e mezzo, e 12 metri di lunghezza), emergeva come il conducente fosse sprovvisto della patente richiesta per la circolazione sulle strade pubbliche. Infatti, per l’ingombro del rimorchio, è obbligatorio avere non solo la speciale autorizzazione rilasciata dalla Provincia finalizzata a consentirne la circolazione, bensì, anche l’ottemperanza a tutti gli obblighi previsti in tema di visibilità (lampeggianti, pannelli riflettenti, nonché la scorta nei tratti di strada più stretti). Pertanto, il veicolo veniva fermato e sospeso dalla circolazione sino al rilascio della relativa autorizzazione, mentre al conducente era ritirata la patente di guida con un breve periodo di sospensione.