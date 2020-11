Dopo il Virus Cinese ci mancavano solo le zanzare: Casale lancia l’SOS

Casale Monferrato – Bisogna star pronti perché le zanzare possono essere veicolo di malattia. E ci mancavano solo le zanzare, in tempo di coprifuoco per chi risiede in Piemonte che è zona rossa. Un mio amico amava ripetere che se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Ed ecco la dimostrazione. Chi se ne intende giura che la campagna di lotta per l’anno successivo si prepara nei mesi freddi. E non è mai troppo presto, anche perché i Comuni che intendono aderire alla campagna 2021 devono farlo entro il 15 dicembre. Il consigliere comunale leghista Alberto Drera è stato incaricato dal sindaco Federico Riboldi ad occuparsi di questo settore, per cui ha già interpellato chi si occupa della disinfestazione per conto della Regione, cioè l’Ipla che gestisce l’intero progetto piemontese. A questo proposito la collaborazione coi risicoltori può essere determinante in quanto, come tutto il mondo sa, le risaie costituiscono l’habitat ideale per questi fastidiosi quanto insidiosi insetti.