Fermato il Campionato di Serie D per recuperare le molte partite non disputate

Alessandria – Il Consiglio del Dipartimento Interregionale ha deciso la sospensione del campionato di serie D fino al 29 novembre in modo di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 novembre.

Di conseguenza, l’8, il 15, il 18 e il 22 novembre saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate.

Per quanto concerne il girone A, dove vi sono due compagini alessandrine, il Casale giocherà domenica 15 novembre a Castellanza il recupero della quarta giornata con la Castellanzese, mentre non sono ancora note le date degli altri due recuperi da disputare con Città di Varese e Derthona.

C’è però da valutare, in casa nerostellata, la condizione della squadra: dopo alcune positività accertate, gli allenamenti sono, infatti, stati sospesi fino a domani e prima di ricominciare tutto il gruppo, giocatori e staff, dovrà sottoporsi a nuovi controlli.

L’Hsl Derthona, invece, sempre il 15, sfiderà fuori casa il Vado mentre ancora da definire le date degli incontri con Fossano e Casale.