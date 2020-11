Hockey in line: il Monleale scenderà in campo a Verona?

Monleale – Nell’hockey in line regna la confusione più totale. Ancora fino ieri non si sapeva cosa fare. Lo Sportleale Monleale, stasera, teoricamente dovrebbe scendere in campo a Verona nel recupero della penultima di andata della serie A.

Nei giorni scorsi la Federazione Italiana Sport Rotellistici, FISR, aveva aggiunto confusione a confusione, con una direttiva di “non sospensione” dell’attività ma disponendo che il ritiro volontario di un club “pur mantenendo tutte le successive decisioni di giustizia sportiva, non comporterà la perdita del titolo sportivo e la permanenza nella categoria”.

Una norma che molti non hanno digerito, definita “salva Milano” perché la corrazzata lombarda aveva saltato due turni per scelta e, per regolamento, avrebbe dovuto essere esclusa per ripartire il prossimo anno dalla B. La situazione non si è ancora sbloccata e a meno di 24 ore dalla trasferta col Cus Verona, il Monleale non sa ancora se partirà. Tutto dipende dall’accoglimento o meno delle richieste dei tortonesi e di altri team di test anti-Covid prima di ogni match e sospensione dell’attività fino a inizio 2021.

Dalla dirigenza tortonese spiegano: “lasceremo libertà di scelta ai tesserati. Inutile nasconderci, andremo a Verona se qualche nostra richiesta sarà accolta e se avremo il numero minimo di elementi per farlo. Contro Asiago siamo scesi in pista per onor di firma, con tanti baby e senza pensare al risultato. Crediamo però che andare avanti così non abbia senso”.