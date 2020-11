Spacciatori facevano credito ai “clienti” che mandavano all’ospedale se si dimenticavano di saldare il conto: arrestati

Alessandria – Due pregiudicati, S. S., 28 anni albanese, nullafacente, irregolare sul territorio nazionale e L.F.A., 41 anni alessandrino, operaio, sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di cocaina, minacce e lesioni. Spacciatori e violenti, sceglievano con cura le proprie vittime tra i tossicodipendenti che si rivolgevano a loro per acquistare lo stupefacente, per lo più cocaina. Individuati, tra quelli, i possibili “obiettivi” dei loro violenti “ricatti”, scelti per la potenziale disponibilità di denaro da estorcere, dapprima li rifornivano, “a credito”, di I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Alessandria, Lisa Iovane, grazie alle molteplici, univoche e concordanti risultanze investigative raccolte in modo certosino dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Alessandria, che riuscivano a comprovare, tra l’altro, oltre alla pericolosità dei soggetti anche il fondato pericolo che gli stessi potessero darsi alla fuga.

Le indagini sono state avviate lo scorso mese di agosto, a seguito della disperata denuncia della convivente di una delle vittime, un libero professionista domiciliato a Serravalle Scrivia. Quest’ultimo, nel frattempo, a seguito dell’ennesimo violentissimo pestaggio da parte dell’abanese spalleggiato dal 41enne, era stato ricoverato in ospedale ed aveva addirittura perso parzialmente l’uso della vista.

Grazie a mirati servizi di pedinamento e all’analisi dei copiosi dati emersi nel corso delle attività tecniche immediatamente avviate, i Carabinieri sono riusciti a far luce su una vicenda caratterizzata da ripetuti soprusi e inaudita violenza, con cui i fermati erano riusciti ad estorcere alla loro vittima, in più circostanze, denaro per l’ammontare di oltre 40.000 euro, sino a quando la convivente dell’uomo ormai totalmente soggiogato dalla violenza bruta, incapace di reagire, ha trovato il coraggio di denunciare ai Carabinieri quello che era accaduto.

Gli Uomini della Benemerita hanno anche accertato che quello posto in essere dai delinquenti era un modus operandi ben collaudato, che i due, avvalendosi della complicità di altre quattro persone, di età compresa tra i 23 e i 58 anni, residenti ad Alessandria, tra i quali una donna avevano messo a segno un furto ai danni di un imprenditore edile di 38 anni di Felizzano, loro “cliente debitore”. I reati contestati, in concorso e a vario titolo, a carico degli indagati, vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti, all’estorsione pluriaggravata, alle lesioni personali aggravate e anche al tentativo di furto in abitazione aggravato. Nel corso delle perquisizioni locali effettuate a carico dei due arrestati e di uno dei denunciati in stato di libertà, sono stati rinvenuti e sequestrati: materiale per il dosaggio e il confezionamento dello stupefacente; assegni e altro materiale ritenuto attinente ai reati per cui si procede, tra cui anche un apparato localizzatore GPS, che i delinquenti pianificavano di utilizzare per “seguire” i movimenti delle loro vittime, al fine di sequestrarle e, mediante violenze e minacce, riuscire ad estorcere loro sempre più denaro. Espletate le formalità di rito a seguito dell’esecuzione del provvedimento di fermo, lo scorso 4 novembre i due sono stati rinchiusi nella locale casa circondariale e stamane, a seguito dell’udienza di convalida, l’A.G. alessandrina ha convalidato il fermo, disponendo che gli stessi rimanessero in carcere, ritenendo sussistere a loro carico le esigenze cautelari del caso.