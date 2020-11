Zona Rossa: è buio pesto per molti, ma qualcuno “si salva”, ecco chi

Alessandria – Dopo il comunicato stampa di Confcommercio di Giovedì 5 novembre (che qualcuno specializzato in copia-incolla pubblica come intervista) da noi pubblicato subito come tale, dove si denunciava la situazione di estremo disagio dei commercianti alessandrini a causa della Zona Rossa e del conseguente coprifuoco, qualche commerciante ha reagito affermando di essere pronto a regalare le chiavi del negozio allo Stato. È un po’ come dire: andate avanti voi che a me viene da ridere. Qualcun altro si spinge addirittura a dire che queste ulteriori restrizioni determineranno il fallimento della maggioranza delle imprese commerciali, mentre il contributo previsto dal DL Ristori, che sarebbe calcolato su un mese di chiusura, non serve a niente perché non è sufficiente a compensare le perdite protratte per più mesi.

Qui da noi lo capisce anche un bambino, ma a Roma no.

Tuttavia, in questo marasma, qualcuno può aprire e salvare il salvabile.

Con l’ultimo dpcm firmato dal premier Conte, il coprifuoco non colpisce alcune attività che rimarranno aperte, dalle farmacie alle librerie, passando per estetiste e parrucchieri, fino ai tabaccai e ai negozi di informatica.

Cerchiamo di capire meglio.

Sappiamo che il nuovo Dpcm del governo Conte ha diviso l’Italia in tre zone: rossa, arancione e gialla. Nelle zone rosse – ovvero quelle considerate ad alto rischio – le misure per contenere l’epidemia saranno molto più stringenti che nella restante parte del Paese. E noi, in quanto residenti in Piemonte che è zona rossa, dobbiamo fare i conti con una serie di restrizioni molto forti.

Il decreto sospende “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering”. Resta consentita “la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

Per quanto riguarda il settore commercio, i negozi e i centri di servizio alla persona beneficiano di deroghe. Ecco chi resta aperto.

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di biancheria personale Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere