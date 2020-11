L’Alessandria c’è

Alessandria (Alessandria 3 – Livorno 2) – Terza vittoria consecutiva per l’Alessandria che, dopo Pontedera e Carrarese, fa “secca” anche un’altra toscana, il Livorno.

Al “Mocca” 3-2 per i Grigi, nel match valido per la nona di andata del campionato di serie C girone A, grazie alle reti di Blondett, Mora ed Eusepi.

Match dai due volti con i piemontesi piuttosto sottotono nel primo tempo, con il reparto offensivo in balia delle verticalizzazioni dei toscani. Oltre ai due gol concessi nel primo quarto d’ora, la retroguardia grigia regala altre due occasioni che il Livorno fallisce clamorosamente.

La rimonta grigia, però, è meritata per l’intensità mostrata dall’undici di Gregucci, soprattutto nella ripresa.

Sotto di due reti, l’undici grigio non si è mai disunito, ha trovato le marcature anche all’infuori del parco attaccanti con Blondett e Mora e conquistato tre punti d’oro con Eusepi, subentrato all’infortunato Corazza.

La cronaca.

L’avvio dell’Alessandria è aggressivo, con Castellano, Corazza e Parodi che mettono, subito, a dura prova Stancampiano. Il Livorno non sta a guardare e risponde con veloci verticalizzazioni che mettono in difficoltà la retroguardia grigia.

Al 10’ il vantaggio degli amaranto toscani grazie a Marsura che copre bene la palla, evita il controllo di Parodi e infila Crisanto.

Al 16’ il raddoppio degli ospiti: Mazzeo serve Pallecchi, che segna il 2-0.

L’Alessandria torna in partita al 21?, quando il calcio d’angolo di Casarini premia in area l’inserimento di Blondett che accorcia le distanze.

L’Alessandria perde, nel primo tempo, per infortunio, due pedine importanti come Gazzi e Corazza, quest’ultimo protagonista pochi minuti prima di una girata di testa che aveva sfiorato il palo. Al loro posto entrano Suljic ed Eusepi.

Il primo tempo finisce 1-2 per il Livorno.

Nella ripreda nelle file mandrogne entrano anche Di Quinzio e Mora al posto di Castellano e Parodi e le occasioni arrivano subito, con Eusepi e Arrighini che trovano un attento Stancampiano.

Al 13’ il portiere del Livorno ancora sugli scudi su conclusione di Arrighini.

Al 67’ il gol del pareggio dell’Alessandria: tiro al volo di Mora su assist di Celia e Stancampiano battuto.

Mister Gregucci inserisce forze fresche, in attacco Stijepovic al posto di Arrighini. L’Alessandria ci crede e, al 92?, realizza la terza rete su rigore per atterramento in area livornese di Casarini da parte di Piccoli.

Dal dischetto va Eusepi che non sbaglia. L’Alessandria vince 3-2 e continua a scalare la classifica.

Alessandria (3-5-2): Crisanto: Scognamillo, Prestia, Blondett; Parodi (1’st Mora), Casarini, Gazzi (27’pt Suljic), Castellano (1’st Di Quinzio), Celia; Corazza (40’pt Eusepi), Arrighini(29’st Stijepovic). A disp.: Pisseri, Chiarello, Cosenza, Crosta, Macchioni, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci

Livorno (4-2-3-1): Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Sosa, Porcino (25’st Gemignani); Agazzi, Haoudi; Marsura (32’st Deverlan), Mazzeo (32’st Braken), Pallecchi (18’st Piccoli); Murilo. A disp.: Romboli, Marie Sainte, Nunziatini, Pecchia, Morelli, Canessa, Caia, Fremura. All.: Dal Canto

Arbitro: Bitonti di Bologna

Gol: pt 10′ Marsura, 16′ Pallecchi, 21′ Blondett; st 22′ Mora, 48′ Eusepi rig.

Ammoniti: Porcino, Mazzeo, Pallecchi, Agazzi, Deverlan per gioco falloso, Stancampiano per proteste

Espulsi: Piccoli al 47’st per intervento da ultimo uomo

Corner: 6-3

Recuperi: 2+3

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.