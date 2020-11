Pallacanestro: In allenamento il Derthona prevale sul Casale

Casale Monferrato – Allenamento congiunto, ieri, tra Bertram Derthona e JB Monferrato.

Al Palaferraris di Casale ad avere la meglio sono stati i tortonesi che si sono imposti in tre dei quattro periodi disputati, trovando risposte positive da tutti i giocatori impiegati.

Avvio di gara di marca ospite: uno 0-5 griffato Fabi inaugura l’allenamento congiunto e costringe coach Ferrari a fermare il gioco. Il Derthona continua a condurre nei ritmi e nel punteggio anche nelle battute successive trovando buone soluzioni corali: il primo quarto si chiude con il punteggio di 12-25. In una gara in cui si azzerano i parziali ogni quarto, nella seconda frazione la JB Monferrato realizza canestri a buona percentuale allungando nel punteggio, prima che i Leoni alzino l’intensità della propria difesa impattando la frazione a quota 23.

Nel terzo quarto coach Ramondino trova risposte positive da tutti i giocatori impiegati e i Leoni mantengono il controllo dei ritmi e del punteggio dell’allenamento congiunto, vincendo il parziale per 11-19. Nell’ultimo periodo il Derthona amplia le sue rotazioni e si impone per 19-22.