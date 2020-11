Tutta la famiglia della povera Ingrid Vazzola costituita parte civile al processo

Alessandria – Per la morte della signora di Ingrid Vazzola, la maestra che il 18 giugno del 2019 fa perse la vita quando era all’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia si sono costituiti parte civile i familiari. Nell’udienza preliminare, il marito di Ingrid, insieme alla figlioletta primogenita, ai genitori e alla sorella della donna, erano affiancati dagli avvocati Angela Massa, Francesco Sangiacomo e Vittorio Spallasso. A rispondere di omicidio colposo, secondo la Procura, saranno i medici Angelo Chiappano, in servizio al Pronto Soccorso, difeso dall’avvocato Piero Monti, e Ezio Capuzzo, ginecologo, difeso da Giuseppe Cormaio. Originaria di Bruno, in provincia di Asti, Ingrid Vazzola aveva 41 anni ma abitava ad Oviglio insieme alla sua famiglia. Secondo i consulenti della procura Luca Tajana e Carlo Bulgheroni è stata “una decisione sciagurata quella di dimettere la paziente dall’ospedale di Alessandria”.in quanto l’infezione da streptococco era già in atto. E non fu vista o non fu cercata con scrupolo e coscienza professionale. È di questa negligenza e imperizia che la procura ritiene responsabili i due dei medici che hanno avuto in carico Ingrid Vazzola tra il 17 e il 18 giugno. Per gli altri cinque medici che, all’inizio, erano stati comunque indagati, il procuratore Enrico Cieri e il sostituto Andrea Trucano hanno chiesto e ottenuto l’archiviazione in quanto è escluso che abbiano avuto responsabilità nella tragedia. Secondo quanto ricostruito, la causa della morte di Ingrid sarebbe da circoscrivere tra il 17 giugno quando, dopo il ricovero verso mezzanotte, la puerpera fu sottoposta a visita ginecologica, e la mattina dopo 18 alle 10 quando fu dimessa dal Pronto soccorso, per farvi ritorno, ormai in gravi e irrimediabili condizioni, poche ore dopo.

La giovane madre, dopo una tranquilla passeggiata serale a Oviglio col marito, aveva iniziato ad accusare dei malesseri febbrili, tanto che il consorte l’aveva poi accompagnata al Pronto Soccorso.

Qui, oltre ad accertamenti clinici, la dottoressa di turno aveva chiesto una visita specialistica al ginecologo Capuzzo. Il medico afferma che Ingrid “non stava male, non aveva febbre e gli esiti dei primi esami del sangue erano perfetti”.

Al ritorno in Pronto soccorso, era stata rilevata la febbre e si era disposta l’emocoltura. Alle 8, la dottoressa aveva terminato il turno e aveva passato le consegne al collega Chiappano che senza consultare l’esito dell’emocoltura, che, si appurerà poi, aveva evidenziato l’infezione in atto, aveva dimesso la donna raccomandando tachipirina e riposo.

Ma giunta a casa, Ingrid aveva iniziato a stare sempre peggio. Il marito l’aveva riportata in ospedale. Era mezzogiorno del 18 giugno.

La situazione era apparsa disperata, si era tentato un cesareo in urgenza, ma la bambina che aveva in grembo neonata era morta. Era subentrata pure un’emorragia grave. Si era tentato il tutto per tutto coinvolgendo anche il chirurgo vascolare, ma in sala operatoria, ormai, la situazione era diventata irreversibile.