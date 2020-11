Pallacanestro femminile: una grande Aurosped si pappa la Crema

Voghera (Autosped – Crema 59-56) – Impresa doveva essere e impresa è stata.

Autosped Castelnuovo Scrivia ha battuto, ieri sera, al PalaOltrepo di Voghera, sesta giornata del campionato di basket serie A2 femminile, la capolista Parking Graf Crema, vincitrice della Coppa Italia, che aveva viaggiato con un vantaggio mai inferiore ai 16 punti e con una media di +18.5.

Gara non bella, a tratti molto nervosa, con le tortonesi capaci, alla fine, di battere in volata le lombarde dopo il break della capolista nell’ultimo quarto.

Primi 10’ di marca tortonese, 19,7, e cremasche limitate nelle ripartenze.

Nel secondo parziale gioco di nuovo in equilibrio, 12-13 lo score, 31-20 per le ragazze di caoch Zara all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo Crema si avvicina, 41-33 dopo 30′, ma è soprattutto in avvio dell’ultimo quarto che la squadra di Stibiel dà la sensazione di provare a centrare il sesto successo, un break di 5-11, per due volte il sorpasso, ma Autosped risponde sempre e negli ultimi 90 secondi torna a comandare e si tiene stretto, con determinazione, il minimo scarto.

Tre le giocatrici della Autosped in doppia cifra: Madonna con 13 punti (66 per cento da 3) e 9 rimbalzi difensivi, imitata da Gatti (13/9), e Pavia con 12. Bene anche Podrug, 7 punti e 15 rimbalzi.

Autosped Castelnuovo Scrivia – Parking Graf Crema 59-56

(19-7, 31-20, 41-33)

Autosped Castelnuovo Scrivia: Madonna 13, Colli 5, Bonvecchio 7, Podrug 7, V.Gatti 13, D’Angelo 2, Pavia 12, Francia; ne: Repetto, Bernetti, Serpellini, Bassi. All.: Zara

Parking Graf Crema: Melchiori 9, Caccialanza 11, Cerri 3, Rizzi 4, Pappalardo 7, G.Gatti 9, Zagni 6, Capoferri 7. Ne: Nori, Radaelli, Parmesani, Gurrini. All.: Stibiel.