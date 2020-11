Briciole radioattive scatenano le preoccupazioni isteriche di qualcuno, ma non è una cosa seria

Bosco Marengo (Max Corradi) – Non sembra il caso di lanciare l’allarme per qualche chilo di presunti rifiuti radioattivi contenuti, forse, negli undici bidoni sotterrati nell’area della Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo. L’eredità nucleare di cui parla Michela Sericano di Legambiente (quella di De Benedetti, tessera n.1 del Pd), è ben ben poca cosa rispetto ai milioni di metri cubi di rifiuti radioattivi accumulati e stoccati da Francia e Germania che, insieme, contano un centinaio di reattori nucleari attivi. Ad oggi in Francia ci sono ben 19 centrali nucleari per un totale di 58 reattori, che coprono il 71% del fabbisogno nazionale in energia elettrica. Si tratta del secondo parco nucleare al mondo, dietro quello degli Stati Uniti. Noi in Italia, una volta all’avanguardia mondiale nel campo nucleare, di centrali nucleari non ne abbiamo più ma, stando a quel che si legge su uno dei soliti fogliacci illeggibili, abbiamo un problema. Per cui, o noi italiani siamo un popolo di idioti, o qualcuno fa allarmismo. Infatti in Francia, nazione confinante con l’Italia, in 2 anni sono stati prodotti 85.000 metri cubi di rifiuti radioattivi che hanno correttamente stoccato. Tra il 2015 e il 2016 sono stati prodotti altri 85.000 metri cubi provenienti per il 27% da attività di ricerca, il 9% dal settore difesa e il rimanente da altre industrie e dal settore sanitario. Il 3% dei rifiuti è ad alta attività o lunga vita – centinaia di migliaia di anni per il loro smaltimento – e concentra il 99,8% della radioattività totale. Il 90% dei rifiuti ha invece un livello medio, basso o molto basso di attività. In Francia gli attuali impianti di stoccaggio sono quasi arrivati a saturazione e ne servono altri sia di breve che media e lunga durata. Per quelli più pericolosi c’è il sito di Bure, nella Meuse (nord-est) dentro una rigogliosa foresta che da anni accoglie simili rifiuti senza subire conseguenze. Ora si tratta di prevedere altri siti di stoccaggio il primo dei quali potrebbe aprire nel 2026. Il socialista Macron ha detto che la chiusura di 20 impianti nucleari raddoppierebbe le emissioni di C02. Ma allora, come la mettiamo? Al di là delle Alpi le centrali nucleari scongiurerebbero l’aumento di CO2, mentre al di qua, cioè qui da noi, l’energia nucleare è come la peste bubbonica. È come per i partigiani, che in Francia hanno continuato la guerra al fianco degli alleati, mentre in Italia i partigiani si sono alleati coi nemici. Non c’è niente da fare, noi e i cugini francesi partiamo sempre da due punti di vista diversi.