Covid19: anche l’Hockey si ferma

Monleale – Stop a tutti i campionati di hockey in line almeno fino al 5 dicembre, poi si vedrà. Ovviamente il tutto dipenderà anche dall’evolversi della situazione sanitaria e normativa del Paese.

Questo, in estrema sintesi, l’esito della riunione che si è svolta in videoconferenza nel fine settimana fra il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, i vari rappresentanti federali e tutti i club di hockey in line.

Il presidente ha comunicato che per serie A e serie B, quando si ripartirà, ci sarà l’obbligo di effettuare i tamponi rapidi, forniti dalla FISR, prima della gara. Ogni società li eseguirà con il proprio personale medico o paramedico mentre per le altre categorie, serie C, giovanili, Femminile, bisognerà vedere se i tamponi saranno pagati da FISR o a carico delle società.

L’intenzione della Federazione, infatti, è quella di ricominciare completando il girone di andata in modo che ci sia anche, in tempi rapidi, la possibilità di sorteggiare gli accoppiamenti del 3° turno di Coppa Italia che si dovrebbe giocare il 22 dicembre.

Nei prossimi giorni, a tal proposito, è infatti prevista una rimodulazione delle date di campionato e delle altre manifestazioni come Coppa Italia e All Star Game.

In serie A, dunque, non hanno giocato neanche i tortonesi del Monleale che avrebbero dovuto sfidare, fuori casa, Cus Verona sabato sera.

Le altre gare rinviate in serie A sono state: Real Torino – Asiago Vipers (prevista al 07.11), Ferrara Warriors – Cittadella HP (prevista al 07.11), Lepis Piacenza – Diavoli Vicenza (prevista al 10.11), Ferrara Warriors – Lepis Piacenza (prevista al 11.11), Lepis Piacenza – Real Torino (prevista al 12.11), HP Cittadella – Cus Verona (prevista al 10.11).