“Deep State Usa, tra pedofili e satanisti strafatti di Adrenocromo”: parla ex agente Cia; impressionante (Video)

di Marisa Giudice (Dal blog “Conoscenza e Libertà”) – Robert David Steele (nel video, l’ex agente CIA Robert David Steele durante una seduta del ITNJ) è un ex ufficiale di fanteria del Corpo dei Marines e ex spia della CIA, nonché attivista di Open Source Everything Engineering (OSEE). In un’intervista di Javad Heirannia, Tehran Times, 19 luglio 2019, afferma che “I governi sono stati completamente catturati da banche e società segrete, ad eccezione di quei governi come Iran, Libia e Venezuela che hanno rifiutato i controlli esterni. I governi e le loro agenzie segrete di intelligence hanno cospirato per avvelenare, infettare con malattie e generalmente ridurre le proprie popolazioni, con particolare attenzione alla femminilizzazione degli uomini e all’aumento della sterilità, in particolare tra le donne dei paesi poveri. Vaccini, immigrazione clandestina, inquinamento elettromagnetico, oppioidi, droghe, alcol, veleni in tutte le forme di cibo, sono tutti standard. Gli esseri umani vengono trattati come animali usa e getta, fonte di profitto, niente di più.

Il declino morale – e in particolare la normalizzazione di tutte le forme di perversione tra cui la pedofilia e il satanismo – ha fatto parte dello sforzo deliberato per ridurre le persone ai consumatori libertini senza valori. Satanic Ritual Abuse (SRA), il sacrificio dei bambini e il consumo di adrenochrome (sangue infuso di adrenalina indotta dalla tortura) è andato avanti per migliaia di anni.”

Il video sopra è stato postato sul canale Youtube il 01/10/2019, e riprende una Corte del Tribunale Internazionale per la Giustizia Naturale (ITNJ) che si è riunito 3 giorni per avviare la propria Commissione giudiziaria d’inchiesta sul Traffico di esseri umani e abuso di minori.

Composta da leader mondiali che sono stati coinvolti nella lotta contro la tratta di bambini per anni; comprende agenti dei servizi segreti, politici, studiosi legali e molti altri in cui alcuni personaggi si sono riuniti per far emergere degli aspetti, tra cui Robert David Steele, che riporta per l’occasione un suo lavoro di sintesi: “Come genitore sono profondamente indignato da ciò che il mondo permette che accada ai nostri figli. L’umanità è giudicata per il modo in cui tratta il membro più debole della società. Questi bambini non solo vengono rapiti ma in alcuni casi vengono allevati dalle famiglie come se si trattasse di un raccolto di denaro contante. Abbiamo persone negli Stati Uniti di America che allevano bambini per venderli e quando vengono venduti arrivano senza certificato di nascita, il che significa che è più facile ucciderli e nessuno può chiedere dove si trovino. Importiamo anche bambini con dei carichi enormi, nuovamente privi di documentazione. Non è solo schiavitù infantile o abuso sessuale di minori, si tratta anche di una tortura infantile perché servono per recuperare sangue adrenalizzato.

Esiste la cerimonia di bere sangue nel mondo satanico e si fa uso anche di bambini per procurare organi del corpo e per cerimonie rituali, omicidi rituali così come omicidi accidentali.

L’agente informato sui fatti

Conosco il sistema, sono stato una lancia nel mondo; ho creato il comando del Marine Course Intelligence, ho formato i rappresentanti dell’Intelligence e delle Forze dell’Ordine, oltre 8000 di loro attraverso 66 Nazioni. Sono tutti, senza alcuna eccezione, brave persone intrappolate in un sistema marcio e una delle cose più belle che possiamo ottenere con questa commissione è l’apertura delle menti del pubblico e un assoluto imperativo ai governi, compreso il governo degli USA che penso sia il centro in cui ruota tutto questo sotto molti aspetti. Nelle mie ricerche che ho preparato per questa corte ho trovato che molte organizzazioni finiscono per essere usate per predare i bambini; l’Oxfam (una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale) è un esempio recente, così come i boy scout d’America. Tutte queste organizzazioni non sono iniziate per tale motivi ma quello che attraggono sono i pedofili, che alla fine finiscono per salire nei ranghi e controllare queste organizzazioni. Pertanto un’organizzazione che in un primo momento è nata per fornire un servizio ai bambini diventa alla fine un’organizzazione che cerca i bambini”.

Uno degli illustri commissari ha scritto un libro interessante dal titolo I cacciatori di bambini.

“Il mio è il lavoro di un’ipotesi che è stata dimostrata, dove la totalità dei bambini che spariscono a livello mondiale è di circa 8 milioni e negli Stati Uniti d’America conosciuti e tra i 600 e gli 800 mila all’anno, senza contare quelli importati e senza certificato di nascita. Ora immaginatevi cosa succede in Africa o in Asia dell’Est e in tutti gli altri stati.

I membri delle Elite sono satanisti

L’altra ipotesi di lavoro è quanto riescono a sopravvivere questi bambini dentro questo sistema. Quello che ho sentito dai testimoni con cui ho parlato è di due anni, forse, quattro o sei anni, ma nell’insieme questi bambini sono stuprati ripetutamente fino alla morte o vengono uccisi nei rituali”.

Roland Bernard, ex banchiere olandese afferma:” il satanismo è la religione dell’élite.” Lo racconta ai microfoni del media indipendente olandese De Vrije. Molti dei clienti di Berbard frequentano le Chiese di Satana: “Attraverso questi contatti si addentra in questo mondo, fino ad allora sconosciuto. La maggioranza di queste persone erano sataniste, e adoravano qualcosa di immateriale, chiamato Lucifero”.

Assiste a delle messe con delle donne nude, in cui si verificano orge e tutto ciò lo diverte fino a quando non rivela che fu invitato a partecipare a dei riti che prevedevano l’assassinio di bambini a cui chiesero di prendere parte. Con voce commossa dichiara che quello fu il limite che lo portò a dissociarsi da quell’ambiente e a rifiutare gli incarichi che gli vennero offerti dalle alte sfere di questo mondo, che controllano tutti i rami del sistema: giudiziario, politico ed economico. Bernard non fa mai dei nomi ed è probabilmente la ragione per la quale è ancora vivo, come riconosce lui stesso.

L’Adrenocromo

Nel discorso tenuto da Robert David Steele, egli parla di sangue adrenalizzato. Esiste poca documentazione a riguardo.

Che cos’è esattamente e perché lo usano nei riti?

L’adrenocromo, noto anche come “adrenalina rosa”, è un composto chimico derivato dall’ossidazione dell’adrenalina, secreto dal nostro corpo in grandi quantità in situazioni di intensa paura, rabbia o pericolo di vita percepito. La sua attività fu resa famosa grazie a un libro Paura e delirio a Las Vegas da cui fu tratto un film. Qui Hunter S.Thompson lo descrive come un potente psichedelico con effetti paragonabili a quelli dell’LSD. Nel film, il dottor Gonzo dice che “la mescalina al confronto è un gingerino”.

È un composto che si ossida molto facilmente quando viene esposto all’aria, alla luce, all’umidità e al calore, rendendolo piuttosto difficile da utilizzare anche se i laboratori possono produrlo senza troppi problemi; infatti molte ditte rifornitrici di sostanze chimiche riportano nei propri cataloghi questo composto sotto la sigla CAS – CAS:56-06-8. Per saperne di più a questo proposito cliccare qui: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%223B+Scientific+(Wuhan)+Corp%22%5BSourceName%5D+AND+%22Adrenochrome%22

Secondo quanto determinato dagli scienziati, la sua funzione sarebbe quella di ottimizzare la risposta adrenalina e di proteggere i tessuti corporei e gli organi dalla scarica di adrenalina, fungendo sia da tampone che da ottimizzatore per accelerare il meccanismo di combattimento di risposta alla paura umana in situazioni di sopravvivenza. Per fare un esempio pratico lo si può paragonare ad un additivo per il carburante. Il motivo per cui viene utilizzato dai cultisti pedofili luciferini, come diabolico Graal e come sostanza di immortalità di Calistoga “fontana della giovinezza”, è perché sembra avere capacità rigenerative scientificamente testate nel ringiovanimento del tessuto umano, nel ripristino della reattività nervosa e nella funzione cognitiva.

In ripetuti studi scientifici, l’adrenocromo ha dimostrato di essere una fonte virtuale di giovinezza per l’ottimizzazione e il mantenimento del tessuto umano contro l’insorgenza dell’invecchiamento. Riporto qui sotto la traduzione dell’articolo più dettagliato sull’adrenocromo: Child Adrenochrome: Globalist Cabal’s Immortality Drug of Choice

Il miracolo dell’orecchio del coniglio

In uno noto studio belga pubblicato nel 1946, i clinici furono in grado di usare una perfusione di adrenocromo per riportare in vita l’orecchio di un coniglio congelato intenzionalmente con poche esposizioni, consentendo ai medici di ripristinare la vascolarizzazione e la risposta dello stimolo nervoso al tessuto precedentemente necrotizzato. I medici hanno dimostrato l’ipotesi che l’applicazione dell’adrenalina ossidata o adrenocromo avesse la capacità di ripristinare la risposta nervosa allo stimolo nella pelle danneggiata del coniglio. I risultati hanno stimolato la pratica dell’applicazione dell’adrenalina sottocutanea ai siti di incisione dei pazienti chirurgici al fine di accelerare la rigenerazione e la guarigione dei nervi.

In uno studio del 1939, la perfusione di adrenocromo è stata utilizzata per rigenerare e riavviare il cuore di una rana, riportando l’animale in vita.

La notizia dei poteri rigenerativi dell’adrenocromo si diffuse rapidamente tra la comunità scientifica mondiale e l’élite globale, scatenando una domanda massiccia per l’uso ricreativo della sostanza, indipendentemente dal modo di estrazione, da parte dei ricchi, potenti che rimangono perennemente ossessionati dalla ricerca di modi per prolungare la durata della vita e prolungare la loro presa sull’influenza e il piacere terreni.

Come si ottiene l’Adrenocromo? Dai bambini

Come per ogni altra secrezione ghiandolare e risposta endocrina nel corpo umano, la concentrazione, la potenza e l’abbondanza del potenziale adrenocromatico diminuiscono con l’età. Inoltre, la sovraesposizione ripetuta all’adrenocromo dell’adulto porta a nefasti effetti collaterali fisici e mentali tra cui convulsioni epilettiche, sintomi di Parkinson, schizofrenia e psicosi delirante. I professionisti della terapia di adrenocromo con dosaggio di massa hanno rapidamente appreso che i bambini erano la migliore fonte di estrazione per l’adrenocromo di massima potenza e che l’adrenocromo giovanile era bilanciato chimicamente in modo da ridurre gli orribili effetti collaterali della versione per adulti.

Ma come far sì che i bambini producano e secernano nel loro sistema le concentrazioni più elevate di adrenocromo prima dell’estrazione?

La risposta a questa domanda è un incubo mondiale decennale di sfruttamento psicosessuale che sta attanagliando il pianeta, guidato dalla frenesia adrenocromatica dell’élite mondiale, che lavora sempre freneticamente per evitare le devastazioni del ritiro dell’adrenocromo. Abuso sessuale di bambini e sacrifici di bambini: il rituale dell’Adrenocromo.

L’élite globale ha perfezionato l’uso di torture sessuali estreme, sodomia rituale satanicamente e stupro violento di bambini in rituali sessuali progettati specificamente per creare il massimo terrore nel corpo di un bambino, per sovraccaricare i loro sangue con adrenocromo, prima dell’estrazione con un ago e una siringa dalla base della parte posteriore del collo e della colonna vertebrale. I sopravvissuti a queste prove hanno riferito di essere stati legati, imbavagliati, violentati per ore e ore e urinati da adulti in abiti satanici prima di essere costretti a testimoniare, o in alcuni casi, persino di compiere l’uccisione rituale di un’altra vittima rituale di un bambino come culmine del rito, consentendo ai partecipanti adulti di estrarre il sangue della vittima per iniezione o ingestione.

Nella testimonianza giurata del tribunale, Paul Bonacci, un adolescente residente nella famosa casa di Boys Town del Nebraska per bambini senza fissa dimora e in difficoltà, ha descritto di essere stato rapito, trasportato dalla base aerea di Offutt di Omaha ad Andrews A.F.B. a Washington e costretto a prendere parte a simili riti e orge sessuali a Washington DC come presunta vittima dell’anello di prostituzione infantile.