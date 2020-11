Novi Ligure – Un uomo di 68 anni residente a Torino, già gravato da precedenti, segnalato alla Polfer dal capotreno del regionale Genova – Torino perché non voleva pagare il biglietto, una volta accompagnato negli uffici di polizia ferroviaria della stazione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di ben 19,5 centimetri. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi.