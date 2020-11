Due infortunati tra le file dei Grigi dopo il match col Livorno

Alessandria – Il centrocampista dell’Alessandria Alessandro Gazzi, uscito anzitempo nel corso del match di ieri col Livorno per infortunio, si è sottoposto oggi ad esami che hanno confermato una lesione al legamento del ginocchio sinistro.

Secondo quanto riportato dall’Alessandria Calcio, Gazzi dovrà restare lontano dai campi di calcio almeno due mesi prima di un suo ritorno.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, per mister Gregucci. La presenza dell’esperto centrocampista aveva, infatti, garantito solidità a un centrocampo che a inizio campionato aveva balbettato in fase di copertura.

Bisognerà quindi correre ai ripari per i prossimi due mesi.

Domani, invece, ecografia per Simone Corazza, l’altro giocatore grigio uscito anzitempo durante l’incontro di ieri.